張嘉郡要求花生轉作金發10萬5 農業部反應曝

財經中心／廖珪如報導

美國零關稅花生尚未正式叩關，但加工業者與盤商預期未來有便宜約四成，且免關稅的花生原料可用，導致不少業者現在不願意收購本土花生，避免庫存過多的壓力，目前雲林產地才剛進入採收期，開盤價每台斤卅餘元，比去年同期跌三成，創近十年新低。

轉作金加碼引發朝野攻防：立委憂毀滅性衝擊，農業部強調跨作物公平性

立法院經濟委員會今（10）日審查農業部預算，針對美國花生將進口台灣，國民黨立委張嘉郡提案要求對花生農轉作金從三萬五提高到十萬五，遭農業部長陳駿季以對其他作物不公平反駁，民進黨立委鍾佳濱更強調，不能要求金額超過行政部門預算，三方僵持不下，最終在民進黨召委邱志偉及國民黨立委楊瓊瓔兩人出面「喬」主決議後，才平息怒火。

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會議中，陳駿季指出，目前進口花生配額和關稅尚是照原本數字，但是農業部已有準備，但不能在主決議中直接明訂超三倍價格，因為要考量不只花生這個作物，要所有作物有公平性。且要求張嘉郡在提案中不能有「毀滅性衝擊花生農」來誤導市場，張嘉郡說零關稅、無限量進入台灣怎麼不會是「毀滅性」衝擊？目前還沒進口台灣，花生價格就降了三成，陳駿季指正「現在進口花生比台灣花生還貴，但台灣市場佔7成，這是消費者對台灣花生有信心」。

召委出面協商拍板主決議：轉作金確立必要提高，同步推動食管法產地標示

國民黨立委張嘉郡強調，「我想呼籲農業部，花生農現在價格已經開始下跌，現在將大舉進口美國花生，我們因應方式是什麼？我是認為美國成本只有我們三分之一，那麼公平起跑點那轉作金額一定要提高，現行每公頃三萬五，因此要提高三倍一點都不過分。」「其他高經濟作物轉作金額也有至8萬，花生為何不可以？我尊重農業部修食管法產地標示，但是修法還有過程，即時的幫助農民，提高轉作金額是有其必要的。」

民進黨立委鍾佳濱說，我們都很關心農民，但是從體制上來說無法加碼。為推進審預算速度，民進黨召委（主席）邱志偉與國民黨立委楊瓊瓔在主決議上喬文字喬了許久，兩人最後在文字上拍板這三萬五的轉作金是「必要提高」，並確定推動並執行台灣花生標章，並作原產地標示。張嘉郡指出，大家如果已有共識，也請盡快把食管法標示產地盡快修法，陳駿季說已與衛福部溝通。

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