張嘉郡鬆口2026選縣長！鄭麗文抱抱力挺：雲林要「安全安定安心」

2026年地方大選將至，雲林縣長張麗善任期屆滿將卸任，張麗善的姪女、藍委張嘉郡鬆口，將積極爭取國民黨提名參選雲林縣長。國民黨主席鄭麗文今天（23日）表示，希望順利世代接棒，且棒棒都是最強棒，雲林一定要安全、安定、安心、大家安，這也是她對張嘉郡未來的期許，並擁抱張嘉郡。

鄭麗文擁抱張嘉郡。（圖／中天新聞）

張嘉郡近日表示，雲林正從農業大縣轉型為農工商科技城，她有責任挺身而出，將爭取國民黨提名參選雲林縣長。她認為，國民黨會做出最好的布局，同時也期許2026年的縣長選舉，是一場君子之爭，而她也有信心打贏2026年的選戰。

廣告 廣告

張嘉郡和鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文今天前往雲林口湖參加健走活動，被問及張嘉郡有意參選雲林縣長，她表示，自己在當選那一天曾跟大家講，家裡面有一個女生，是最好的幸福，所以有「安」這個字，有女生當家。

張嘉郡、鄭麗文、張麗善。（圖／中天新聞）

鄭麗文指出，張麗善縣長執政八年，是五星級的縣長、滿意度最高的縣長，雲林縣也展現了完全不同的風貌，張嘉郡也是雲林的女兒，希望不但能夠順利的世代接棒，而且棒棒都是最強棒，有女人當家，「雲林一定要安全、安定、安心、大家安啦！這就是我們對雲林縣、對嘉郡未來最高的期待和期許。」說到這邊，鄭麗文還給了張嘉郡一個擁抱，「雲林交給國民黨，大家一定可以安啦！」