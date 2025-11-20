張嘉郡鴨子划水 劉建國以靜制動

國民黨立委張嘉郡（前排右四）及民進黨立委劉建國（右三）目前雖尚未獲得黨徵召提名，但都是該黨的「共識人選」，圖為去年卓揆（右二）到雲林勘災時兩人同框畫面。（本報資料照片）

明年雲林縣長選舉國民黨、民進黨各有呼聲最高人選，但都未正式表態。民進黨是目前黨內在雲林資歷最久的立委劉建國，他雖身兼縣黨部主委，但黨中央「選對會」本月2次會議都未拍板，引起地方詑異及議論，他持續以靜制動。國民黨立委張嘉郡擬接棒姑姑縣長張麗善，雖然黨內雜音不明顯，仍鴨子划水爭取提名參選。

56歲劉建國自民國98年擔任立委已16年，3年前縣長選舉，他在選前7個月才獲民進黨徵召，挑戰尋求連任的張麗善，因起步過晚、黨內整合失利，與張得票率差14.97％。去年雲林縣黨部主委改選，劉原本無意參選，在多名鄉鎮長、民代支持下，最後一刻登記並同額競選，就職典禮上他強調「逆風而起，創造新雲林」。

民進黨選舉對策委員會本月5日、19日兩次開會，外界預估劉建國可獲徵召，但最後都無疾而終，被視為是劉建國參選之路的警鐘。外傳前縣長蘇治芬可能回鍋再戰，以致劉未能先馳得點。

劉建國繼5日表示尊重黨中央的徵召與提名機制，20日又說「相信黨中央一定會找出最好的人選」。蘇治芬支持者則認為，蘇已多次公開表示不會再參選，外傳蘇可能參選是對手分化手段，請支持者不要上當。

44歲張嘉郡曾任97年、101年區域立委，109年與卸任縣長蘇治芬競選海線立委嘗敗績，得票率輸4.23％。她在113年擔任不分區立委，同年5月接任雲林縣黨部主委，政壇即推測她可能為參選縣長做準備，她回應「最重要的不是職務，而是能為雲林做什麼。」

劉建國雖未表態爭取參選縣長，除非蘇治芬老驥伏櫪決定再選，否則看不出另有空降奇兵的空間。張嘉郡也未鬆口要選，但張麗善已公開表示張嘉郡會努力爭取提名，她也會積極輔選。下屆雲林縣長之爭，很可能是同樣擔任立委兼縣黨部主委的張、劉對決。