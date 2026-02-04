張嘉郡、丁學忠推動校園改造 老舊廁所一次到位更新

立法委員張嘉郡爭取約3.2億元專案經費，推動雲林縣全縣20鄉鎮、116所國中小學共382間老舊廁所整修工程。（圖／立法委員張嘉郡提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為全面改善校園公共衛生與學習環境，立法委員張嘉郡、丁學忠向教育部成功爭取約3.2億元專案經費，推動雲林縣全縣20鄉鎮、116所國中小學共382間老舊廁所整修工程，讓長年使用的校園廁所一次完成汰舊換新。張嘉郡今（4）日會同雲林縣政府教育處長邱孝文、林內鄉代會主席許林玉琴，前往林內鄉林內國小進行會勘，實地了解整修規劃與進度。

校園公共衛生是學童健康與學習品質的重要基礎，提供乾淨、安全且具尊嚴的如廁空間，有助於學生身心發展，也能減輕家長疑慮。（圖／立法委員張嘉郡提供）

張嘉郡表示，校園公共衛生是學童健康與學習品質的重要基礎，提供乾淨、安全且具尊嚴的如廁空間，有助於學生身心發展，也能減輕家長疑慮。她指出，縣內多所學校廁所因使用年久，普遍存在通風不良、漏水、地面高低差與異味等問題，不僅影響衛生與安全，也可能讓學生因不敢如廁而影響健康。

此次校園廁所整修計畫，由中央與地方攜手推動，教育部補助經費約2.4億元，雲林縣政府自籌7926萬元，合計約3.2億元。工程內容涵蓋硬體設備更新、通風與採光改善、安全動線調整及整體空間美感提升，確保學童能在安全、衛生的環境中安心學習。

張嘉郡今日會勘的林內國小「行政大樓北側廁所整修工程」，教育部核定補助385萬元，將針對校內6間老舊廁所進行全面整修。她表示，這項計畫不僅是設備更新，更是對孩子尊嚴與健康的基本保障，也是教育環境長期投資的重要一環。

教育處長邱孝文指出，縣長張麗善高度重視教育與校園公共衛生，感謝立委持續為雲林向中央爭取資源，縣府將落實工程督導與品質管控，確保每一分經費都發揮最大效益，讓改善成果真正反映在學生的日常使用上。

林內國小校長陳錫欽表示，校內部分廁所因老舊嚴重，地面高低差易造成滑倒風險，無障礙設施也不符現行規範，牆面更出現漏水與壁癌問題。此次整修工程將針對約148.8平方公尺空間全面改善，並結合林內鄉鐵道文化特色，在設計中融入鐵軌意象、交通安全與性別友善概念，讓如廁空間同時成為生活教育的一部分。

