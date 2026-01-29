張嘉郡、丁學忠攜手會計師公會送暖 600包白米溫馨傳愛雲林

立法委員張嘉郡、丁學忠今（29）日攜手臺灣省會計師公會、臺中市會計師公會及中華民國會計師公會全國聯合會，募集600包白米溫馨送關懷。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】歲末寒冬，愛心不缺席。立法委員張嘉郡、丁學忠今（29）日攜手臺灣省會計師公會、臺中市會計師公會及中華民國會計師公會全國聯合會，募集600包白米，捐贈給雲邑聖慈壇慈善會、虎尾身心障礙協會、脊髓損傷協會、雲林縣小天使發展協會及口湖鄉過港社區發展協會等多個社福單位，盼在農曆年前，為弱勢家庭送上一份實實在在的溫飽與關懷。

愛心白米捐贈儀式今日上午於雲林虎尾天后宮溫馨舉行，多個受贈團體代表親自到場接受這份來自社會各界的善意。現場洋溢著濃濃人情味，一包包白米不僅是物資，更承載著對弱勢鄉親滿滿的祝福與鼓勵。

張嘉郡表示，「為人點燈，明在我前。」她指出，自己與雲林縣長張麗善、立委丁學忠及整個雲林團隊，都希望成為照亮他人的「點燈人」，不只在困難時刻陪伴弱勢，更希望為年輕世代點亮希望、開創未來。她也強調，民意代表的責任，就是把社會的善心化為實際行動，送到真正需要的地方。

張嘉郡感謝會計師公會長年默默投入公益，將專業以外的溫暖回饋社會，讓愛心在寒冬中持續流動。她承諾，未來將持續整合民間與社會資源，打造更綿密的社會安全網，讓善意不斷循環，讓溫暖走進雲林每個角落。

臺灣省會計師公會理事長蔡家龍表示，會計師公會推動白米捐贈公益行動已邁入第19年，此次首度與張嘉郡委員合作，深感「相見不晚」。多位受贈團體代表也感性表示，這批白米對協會日常運作與照顧弱勢家庭幫助甚鉅，特別是在農曆年前收到這份心意，更讓人感受到社會滿滿的溫暖與支持。