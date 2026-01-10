張嘉郡、劉建國同框 致詞飄硝煙味

國民黨籍立委張嘉郡（穿白色上衣者）主動向民進黨籍立委劉建國握手，劉建國彎腰配合，氣氛頗溫馨，但隨後致詞傳出硝煙味。（周麗蘭攝）

國民黨立委張嘉郡、民進黨立委劉建國將參選下屆雲林縣長，行政院長卓榮泰10日到雲林元長鄉視察，2人均到場，張主動向劉握手，劉彎腰配合；媒體希望2人合影，劉勉強配合，張趕緊找話題「你趕快祝我生日快樂」，但2人致詞時傳出硝煙味。

劉建國先抵達舊元長鄉公所在門口等候卓榮泰，張嘉郡隨後趕抵，一路和民眾握手打招呼，因劉也在人群中，她也主動與劉握手，劉彎腰配合，場面輕鬆。

不過當記者鼓動兩人留下難得同框照時，張嘉郡主動擺好合照姿勢，劉建國勉強移步，氣氛有點尷尬。張甜喊「你趕快祝我生日快樂」，劉立刻回「好，生日快樂、生日快樂」，隨後張又說「我們為了地方，不分地方、中央一定要好好爭取」，劉臉色有點怪異。

廣告 廣告

元長鄉公所報告樂活運動館規畫案完畢，劉建國禮讓張嘉郡先致詞，張話鋒一轉向卓榮泰喊話，立院正在審查老農年金，希望提高到1.2萬元，但院版只有1萬出頭，盼院長加碼補足。

劉建國隨後致詞回擊，老農年金提升需財源支持，且必須通過總預算，拜託國會支持院版財劃法，目前新版財劃法對貧瘠鄉鎮挑戰甚大，反而未增加財源，造成地方負擔加劇。

劉建國強調，「張委員講的這些事情我必須有所回應，因為畢竟我是執政黨的委員」，希望大家不分中央、地方及顏色，把現在的版本跟行政院版的財劃法拿起來對比，就知道對一般縣市差異多大。

張嘉郡會後受訪表示，行政院及立法院需要再加強深度的溝通，邀請院長到國民黨黨團來溝通說明，希望能找出兩個版本中最適合地方、最適合台灣的，然後把兩邊的優點一起拿出來落實。