張國榮也葬在那！香港名導骨灰被盜「傳討2億贖金」 家屬怒：一毛不給

香港知名導演劉家良存放於寶福山的骨灰被盜。



香港知名武術指導、導演劉家良的骨灰驚傳被盜。遺孀翁靜晶昨天在網路節目揭露此事，痛批竊盜集團無法無天，還打電話要求她支付贖金。翁靜晶強調，不會讓歹徒得逞，就當亡夫為國家上戰場捐軀。

據《香港01》報導，據其掌握的消息，寶福山不只劉家良的骨灰被盜，還有多起名人骨灰也被偷。該地有不少名人靈位，包括哥哥張國榮、肥姐沈殿霞、羅文。

翁靜晶本月3日在Youtube節目《危險人物2.0》說明始末。她哽咽、眼泛淚地說，8月接到寶福山職員電話，對方稱劉家良骨友被偷走，警方問她能不能打開塔位看一看？她當時覺得是詐騙，因為塔位裡並沒任何陪葬品。

不過，當她向警方查證時，警方問到放骨灰的是不是兩個長方形的盒子，她才驚覺不妙，因為劉家良的骨灰較多，一般圓型的裝不下，確實是用兩個盒子裝著。

隨後她前往寶富山查看，只見塔位裡頭亂七八糟，原本包著骨灰盒的經被，被揉成一團亂塞，讓她相當心痛。竊團集團還不忘把外觀恢復，讓工作人員難以察覺。

警方跟她說，竊盜集團傳來骨灰盒照片，要求支付贖金。傳言贖金是6千萬港幣（約2億多元台幣），翁靜晶說，數字不太確定，但她連6塊港幣（約23元台幣）都不會給，「付了就是助長他們繼續做同樣的事」。

翁靜晶說，因為還有其他人的骨灰被偷，怕引起恐慌，自己一直配合警方，幾個月來未對外公開此事。但她近日分析後認為，劉家良的骨灰是找不到了，就當作丈夫為國捐軀或是變成大體老師，「遺體並不重要」。

翁靜晶並揭露，竊盜集團與柬埔寨詐騙集團有關，痛斥對方無法無天，就算抓到了也只能罰個幾千元港幣，怒嗆「別去搞張國榮了」。

劉家良出身武術世界，父親是黃飛鴻武的弟子。移居香港後投身電影界，演過《黃飛鴻》系列電影。執導動作電影《長打》、《長輩》，也曾與李連杰合拍《南北少林》。1994年為電影《醉拳2》設計動作獲得第31屆金馬獎最佳武指導。2005年再憑《七劍》拿下金馬最佳動作設計獎。2010年，获得第29届香港电影金像獎终身成就獎。2013年因病離世，享年79歲。

