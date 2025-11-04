張國榮也葬在那！香港名導骨灰被盜「傳討2億贖金」 家屬怒：一毛不給
香港知名武術指導、導演劉家良的骨灰驚傳被盜。遺孀翁靜晶昨天在網路節目揭露此事，痛批竊盜集團無法無天，還打電話要求她支付贖金。翁靜晶強調，不會讓歹徒得逞，就當亡夫為國家上戰場捐軀。
據《香港01》報導，據其掌握的消息，寶福山不只劉家良的骨灰被盜，還有多起名人骨灰也被偷。該地有不少名人靈位，包括哥哥張國榮、肥姐沈殿霞、羅文。
翁靜晶本月3日在Youtube節目《危險人物2.0》說明始末。她哽咽、眼泛淚地說，8月接到寶福山職員電話，對方稱劉家良骨友被偷走，警方問她能不能打開塔位看一看？她當時覺得是詐騙，因為塔位裡並沒任何陪葬品。
不過，當她向警方查證時，警方問到放骨灰的是不是兩個長方形的盒子，她才驚覺不妙，因為劉家良的骨灰較多，一般圓型的裝不下，確實是用兩個盒子裝著。
隨後她前往寶富山查看，只見塔位裡頭亂七八糟，原本包著骨灰盒的經被，被揉成一團亂塞，讓她相當心痛。竊團集團還不忘把外觀恢復，讓工作人員難以察覺。
警方跟她說，竊盜集團傳來骨灰盒照片，要求支付贖金。傳言贖金是6千萬港幣（約2億多元台幣），翁靜晶說，數字不太確定，但她連6塊港幣（約23元台幣）都不會給，「付了就是助長他們繼續做同樣的事」。
翁靜晶說，因為還有其他人的骨灰被偷，怕引起恐慌，自己一直配合警方，幾個月來未對外公開此事。但她近日分析後認為，劉家良的骨灰是找不到了，就當作丈夫為國捐軀或是變成大體老師，「遺體並不重要」。
翁靜晶並揭露，竊盜集團與柬埔寨詐騙集團有關，痛斥對方無法無天，就算抓到了也只能罰個幾千元港幣，怒嗆「別去搞張國榮了」。
劉家良出身武術世界，父親是黃飛鴻武的弟子。移居香港後投身電影界，演過《黃飛鴻》系列電影。執導動作電影《長打》、《長輩》，也曾與李連杰合拍《南北少林》。1994年為電影《醉拳2》設計動作獲得第31屆金馬獎最佳武指導。2005年再憑《七劍》拿下金馬最佳動作設計獎。2010年，获得第29届香港电影金像獎终身成就獎。2013年因病離世，享年79歲。
更多太報報導
完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑
TWICE MOMO砸「43億現金」買豪宅 入住富人村！玄彬夫妻是鄰居
范姜彥豐再反擊！粿粿外遇王子⋯週刊爆他手握「裸體相擁」親密照
其他人也在看
武打巨星骨灰驚傳被盜！歹徒開價2.3億 遺孀態度強硬：不會給
知名武打巨星劉家良曾得到香港電影金像獎終身成就獎，著名代表作是《雲海玉弓緣》、《江湖奇俠》、《金燕子》等，2013年他因血癌病逝，享壽78歲。他逝世後骨灰置在沙田寶福山，近日傳出骨灰遭盜，歹徒開價要6000萬港幣（約2.3億台幣），但他的遺孀翁靜晶強硬表示，一毛錢都不會給。中時新聞網 ・ 1 天前
香港武打巨星劉家良骨灰遭竊 遺孀翁靜晶拒付贖金：寧願幫活人
香港邵氏電影武打明星、導演劉家良2013年因血癌病逝，傳出他安置在沙田寶福山的骨灰遭竊，遺孀翁靜晶昨（3日）在YouTube頻道《危險人物2.0》直播證實，亡夫的骨灰在今年5月至8月間被偷走；警方懷疑案件與柬埔寨詐騙集團有關，但她強調「一毛錢都不會給」，因為付錢贖回骨灰只會助長歪風，痛批竊匪褻瀆先人。鏡新聞 ・ 1 天前
香港名人骨灰驚傳被盜勒索！武術名導劉家良靈位慘遭盜 柬埔寨詐團疑涉案
「洪拳一代宗師」劉家良的遺孀翁靜晶證實，劉家良的骨灰已在今年8月前被盜，並收到勒索贖金的要求！香港沙田寶福山骨灰遭竊案震驚全港，多位名人富豪的骨灰疑遭竊，此次事件至少有3個骨灰遭竊案。翁靜晶透露，歹徒還傳來骨灰照片勒索贖金，經追查發現案件可能涉及柬埔寨詐騙集團。香港民眾對此事件表示震驚，認為先人骨灰被取走對家屬是極大的創傷。TVBS新聞網 ・ 1 天前
業務員突伸手摸孕肚噁問「可以感受胎動嗎？」 孕婦氣炸怒開35萬和解金
23歲莊姓保險業務員在路上做問卷調查時，竟未經同意伸手觸摸路人孕肚，噁問「可以感受你的胎動嗎？」，該名孕婦深覺被冒犯，當場報警提告性騷擾，事後雙方達成協議以35萬元和解，孕婦撤告，台北地檢署予以不起訴處分。鏡報 ・ 1 天前
驚！港武打名導劉家良骨灰被偷 歹徒勒索2.4億嗆「灰飛煙滅」
香港已故導演、武術指導兼演員劉家良安放於沙田寶福山墓園骨灰日前遭盜，遺孀翁靜晶在事發之後，曾收到盜賊發來的骨灰盒照片，要求她支付贖金6000萬元港幣（約2.4億元新台幣），否則「灰飛煙滅」。據悉，警方已展開調查並逮捕一人，正追查餘黨下落，至少有四名匪徒涉案。中天新聞網 ・ 19 小時前
駕駛「鬼切」肇禍 後車閃避不及撞上致2傷
高雄市 / 綜合報導 今(5)日凌晨4點多，高雄三民區中華二路與熱河二街，發生一起交通事故。一輛自小客車本來開在內側車道，突然往外切，造成外側的特斯拉閃避不及直接撞上，自小客車的男駕駛受傷，特斯拉的女性乘客也受傷，2部車車損都很嚴重，至於詳細的肇事原因，有待警方調查。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
捲粿王偷情風暴！王品澔突現蹤醫院「5字吐崩潰心聲」
范姜彥豐日前拍片控訴妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，直指婚姻在粿粿與「王子幫」成員一同赴美後開始變調，事後被發現已退追同行的王品澔、簡廷芮。事發至今，王品澔近日突釋出現身醫院的照片，神情憔悴吐露崩潰心聲，引發外界關注。粿粿與范姜彥豐婚變後，王品澔在活動上被問及事件，一度回應「沒關注、不知道」，強調自自由時報 ・ 1 天前
美防長8年來首訪南板門店 駐韓美軍可能「協防台灣」
美防長8年來首訪南板門店 駐韓美軍可能「協防台灣」EBC東森新聞 ・ 1 天前
香港豪宅再掀熱潮，Q3買家結構「換血」加速，陸資占比逾八成
【財訊快報／陳孟朔】《騰訊財經》報導，香港樓市最近數月月明顯回暖，新盤與豪宅交投同步升溫。市場統計顯示，第三季新房成交量與金額較前季齊增，豪宅買家結構「換血」加速，中國內地資金重返核心地段與新落成超級豪宅。阿里巴巴前執行長張勇近日以約5,354萬港元購置四房單位，成為焦點個案。業界估算，近月每月售價5,000萬港元以上的超級豪宅中，逾八成由中國買家接手；中半山新盤與山頂別墅成交活躍，單宗動輒過億。買方年輕化趨勢延續，多數為新經濟與大灣區企業家，偏好景觀佳、裝修新、可即住的高規格物業，資產配置導向勝過自住需求。第三季新盤成交逾5,500套、金額逾610億港元；若剔除內部轉讓，季增約7.5%與30.3%。二手市場(中古屋市場)仍在築底，第三季成交較前季小幅回落，較常見的節奏是先新後舊。價格指標方面，中原CCL自年中低位回升至141附近，短期仍屬修復格局。財訊快報 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 13 小時前
范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了 爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導粿粿與范姜彥豐婚變延燒不止。女方日前拍片哽咽表示，3年婚姻幾乎都是她在撐起家計，「家用我出八成、生產費也是我付」，讓范...FTNN新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 17 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
劉詩詩也難逃崩潰育兒生活！6歲兒「餐廳狂奔鑽桌底」 媽媽在後追到跌倒
古裝女神劉詩詩近日帶6歲兒子「步步」外出用餐，活潑的母子互動畫面意外曝光。當天步步在餐廳和停車場間不停奔跑、鑽進桌底玩躲貓貓，精力十足；劉詩詩則身穿牛仔外套、戴著口罩，打扮樸素毫無明星架子，全程緊跟在兒子身後，甚至在追趕時一度踉蹌跌倒，仍笑著繼續哄娃。直到她遞上霜淇淋，小男孩才安靜下來坐好，母子畫面溫馨可愛。姊妹淘 ・ 19 小時前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 3 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
王子二度道歉！ 葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！
藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...華視 ・ 1 天前