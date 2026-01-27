張國煒又出奇招！耗時3年，星宇攜手日本大師空山基，打造全世界最大、最閃的飛機「最快啟航時間曝光」
身穿一襲銀色外套，星宇航空董事長張國煒再度成為全場焦點。
1月27日下午，東京時尚地標表參道舉行盛大發表會。舞台上揭曉的，是星宇航空醞釀三年的品牌重量級企劃——「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」。星宇大動作宣布攜手殿堂級日本藝術家空山基（Hajime SORAYAMA），將兩架A350-1000化為翱翔天際的藝術品。
全台首架、同時也是星宇首架空中巴士A350-1000，已於一月抵台。延續這股氣勢，星宇預計於下半年再推出兩架全新的A350-1000彩繪機。張國煒更驕傲表示，這將成為「全世界最大的藝術品」。
星宇航空董事長張國煒宣布耗時三年的藝術計劃。
日本藝術家空山基是誰？星宇為何找他合作？
張國煒指出，星宇迎向飛行第七年，不變的目標始終是打造「精品航空」。而星宇欲傳達的核心風格之一，正是未來感，這與空山基作品中強烈的金屬質感、未來性，以及能與人產生情感連結的特質不謀而合。再加上空山基喜歡與眾不同、對細節近乎偏執的創作態度，與星宇的品牌精神如出一轍，雙方一拍即合。
根據星宇介紹，空山基出生於1947年，是全球當代最具影響力的藝術家之一。他所開創的「超寫實機械美學」（Hyperrealist Robotic Aesthetics），以極致寫實的金屬質感描繪聞名，並將噴繪藝術（Airbrush Art）推向技術巔峰。其作品模糊了生物與機械、科技與情感的界線，精準捕捉金屬材質的光影反射與紋理細節，奠定了其在國際藝壇不可動搖的地位。
事實上，在空山基心中，一直懷抱著成為飛行員的夢想。「過了六十年，能為空中巴士彩繪，可說是夢想成真！」空山基笑稱，這次將為星宇打造百分之百閃亮的作品，希望旅客一看到飛機外觀，就會忍不住驚呼：「太亮了。」
張國煒親自造訪！兩人都有反骨基因：堅持做別人沒做過的事
回到合作籌備初期，張國煒親自造訪空山基位於東京的工作室。儘管語言不同，但兩人骨子裡那股「堅持做別人沒做過的事」的反骨基因，卻在初次見面時便擦出火花。
雙方相約至成田機場觀機，看著飛機起降的瞬間，張國煒心中已有定見，既然空山基六十年的藝術創作始終圍繞「金」與「銀」，那麼最好的致敬方式，便是讓這兩種純粹色彩，成為天空的絕對主角。
全新彩繪機塗裝，預計下半年陸續啟航。
全世界最大的藝術品！機身塗裝竟是難度最高的大魔王
張國煒透露，決定合作後，三年間面臨的最大挑戰正是色彩調配，無論塗料或工法皆耗費極大心力。由於A350-1000採用碳纖維機身，加上航空法規與防雷限制，使金屬鏡面效果幾乎不可能實現。為重現空山基作品冷冽、宛如液態流動的金屬質感，雙方僅在機身色調上就反覆校對超過十次。
最終，星宇在不影響飛航安全的前提下，與Airbus及頂尖塗料品牌MANKIEWICZ歷經數月研發，捨棄傳統純色噴漆，改採「高濃度特殊雲母」搭配多層塗佈工法，成功讓機身呈現出液態金屬般的層次與流動感，才終於讓空山基點頭。
聯名標誌的設計，同樣注入空山基標誌性的超現實金屬美學，將「STARLUX AIRSORAYAMA」字樣轉化為冷冽璀璨的金屬質地，每一處轉角、每一道光影，都閃耀著航向未來的想像力。
核心視覺則結合空山基代表作「機械姬」與AIRSORAYAMA飛機形象。作品以湛藍為底色，象徵自由與無限可能，並內藏星宇航空的精神指標「北極星」作為指引之光；機械姬腿部銘刻的「STARLUX」金環，更成為金屬美學與品牌靈魂最深層的連結。金屬光澤的機械形體在雲端翱翔，每一道折射光影，都在湛藍背景下展現立體感與生命張力。
此外，空山基此次更以個人名義冠名，將象徵航空的「AIR」融入日文姓氏 SORAYAMA，創造出「AIRSORAYAMA」這一全新聯名藝術標誌，足見其對此次合作的高度重視。
星宇指出，此次特別選定兩架新世代A350-1000——B-58553與B-58554作為創作載體。全長72.25公尺的A350-1000機身，成為空山基創作生涯中最大的畫布，也實現他30年前在羅浮宮觀賞大衛《拿破崙加冕圖》時，所萌生的「創作世界最大藝術品」之夢。
雙方合作醞釀三年之久。
星宇兩架A350彩繪機下半年閃耀啟航
星宇進一步說明，兩架A350-1000分別採用空山基標誌性的金屬銀與金屬金色光澤，命名為「STARLUX AIRSORAYAMA Silver B-58553」與「STARLUX AIRSORAYAMA Gold B-58554」——一架以銀為主、金為輔，一架則以金為主、銀為輔。單機各自成章，雙機並行，則宛如於天際展開的藝術對話。聯名標誌精準配置於機身、機腹、翼尖與機頂，翼尖更融入細膩的金屬漸層設計，讓優雅與力量在三維空間中完美交織，立體演繹品牌靈魂。
機腹設計則以流線線條轉化為空山基經典作品「機械鯊魚」（SORAYAMA Shark）意象，使A350-1000宛如化身為空中的鯊魚。當飛機劃過天際線，自地面仰望，便能感受藝術線條的銳利與力量，在雲層間穿梭。
而張國煒的野心，就像這批飛行於三萬英呎之上的全新彩繪機，在雲端之上，持續向更高的天際推進。
