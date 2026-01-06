生活中心／周秉瑜 桃園報導

國內航空史寫下新頁，全台首架A350-1000廣體客機，上午10點14分抵達桃園機場，這架星宇班機有350個座位，比A350-900座位數多，也飛的更遠，同樣由星宇航空董事長張國煒親自執飛，宣示新規劃的長程航線，新機也預計2月投入日本航線。

星宇航空飛機緩緩落地，仔細看上頭有一個大大的阿拉伯數字1000，這可是台灣首架A350-1000廣體客機。大批航空迷引頸企盼，對著北機場就是一陣猛拍，新機配上品牌色曜石灰再以大地金點綴，連國中生都來見證落地這一刻。國二航空迷：「我國二今天，特別請假來這邊拍，特別期待也非常喜歡，這個塗裝非常的美。」航空迷：「它整個外型不論設計（都很優），畢竟是台灣，第一架A350-1000。」

廣告 廣告





張國煒親自執飛 星宇首班A350-1000廣體客機落地

全台首班A350-1000抵達，桃園機場以最高規格水門禮迎接。（圖／民視新聞）





星宇航空展現開啟長程飛航的企圖，領先全台率先迎接A350-1000，星宇航空董事長張國煒，親自從法國把飛機開回台灣，喜悅之情完全藏不住。星宇航空董事長張國煒：「大概一個月之內會完成（手續），所以在農曆過年前，我們可能會投入到日本線，可能是初期應該是東京。」大型機身也為台灣航空寫下歷史新頁，過去A350-900座位不到300個，A350-1000有著350個座位，星宇安排4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙還有270席經濟艙，一趟直飛達15600公里瞄準長程航班，但2026一口氣迎接14架新機，也讓星宇董座透露沉重壓力。





張國煒親自執飛 星宇首班A350-1000廣體客機落地

星宇首班A350-1000廣體客機在桃園機場落地，董事長張國煒親自執飛。（圖／民視新聞）





星宇航空董事長張國煒：「心情很沉重，本來是應該要去年11月就交了，可是因為出了一些小問題，所以現在延到現在，國內算是第一次，一次一年之內，交這麼多飛機（14架），所以對我們來講，是非常的挑戰，不管在飛行員，還有空服員上面的訓練，都從去年開始，所以去年成本相對，對我們來講是壓力非常大，員工有一些意見啦就是說，對於年終的部分有點不滿意，不過這個也請大家可以諒解。」2026年也正是航空三雄交機高峰期，星宇2026將陸續交機6架A350-1000，華航2029也將引進10架A350-1000，長榮則是2027-2033，將陸續引進24架A350-1000，新機隊陸續成行也顯現疫情後旅遊市場的，蓬勃發展。

原文出處：張國煒親自執飛 星宇首班A350-1000廣體客機落地

更多民視新聞報導

企業暖心挺警察 量身訂製運動服為土城警打氣

張國煒霸氣送「超猛新婚大禮」！加碼1福利嚇壞她：先不要

搶"轉機客"市場! 華航攜手米其林餐廳 推台式東南亞料理

