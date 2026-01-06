張國煒親駕全台首架A350-1000返台 首度回應星宇為何年終僅1個月

為迎接首架A350-1000新機，星宇航空董事長張國煒率領團隊，赴法國交機，並親自駕駛返台。（星宇航空提供）

星宇航空迎來重要里程碑，董事長張國煒於今（6）日親自駕駛全台首架A350-1000廣體客機返抵桃園機場，並獲水門禮迎接，吸引大批航空迷關注。這款新機預計在農曆年前先投入台北－東京航線，未來將成為星宇拓展北美與歐洲長程航線的主力機型，象徵公司正式邁入跨洲營運的新階段。

不過，在新機交付的喜悅之下，星宇航空近期也因年終獎金議題引發關注，因星宇發放1個月年終獎金，低於同業水準，引發部分基層員工在社群平台表達不滿。對此，張國煒坦言成本壓力大「心情很沉重」，由於公司正處於快速擴張期，財務壓力確實沉重。

張國煒進一步說明，為迎接2026年預計多達14架的新機交付，去年無論在人力招募、訓練或後勤整備上，相關成本皆大幅增加。他強調，星宇仍在成長投資階段，短期內獲利空間受到壓縮，希望同仁能體諒，在這段「交機高峰期」與公司共體時艱。

星宇航空的A350-1000最遠可直飛15,600公里，為未來跨洲市場提供強大運能支撐。短期內，A350-1000將優先投入亞洲區域航線的運作，透過密集飛行累積營運經驗並熟悉機型特性。

後續將規劃投入北美與歐洲航線，成為星宇航空拓展美國及歐洲長程市場的主力機種，並強化台北作為亞洲新興樞紐的地位。隨著首架A350-1000正式抵台，預計2026年將再有五架陸續加入，星宇航空的航網與營運能力將迎來新一波擴展。

而隨著A350-1000的抵台，星宇航空亦同步升級全機隊的機上娛樂系統。全艙等皆導入全新3D Route Map，提供實景3D地球視覺呈現航機在空中的位置與飛行路線，旅客可以透過更加直覺的操作方式探索目的地城市介紹、影片、圖片與旅遊亮點，使飛行過程成為旅程的前奏。

