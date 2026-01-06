張國煒親駕！星宇首架A350-1000今抵台 將助力插旗歐洲、美東航點

星宇首架A350-1000今抵台。（翻攝自星宇航空臉書）

星宇航空首架A350-1000廣體客機在昨（5）日交機，並且於今天10時抵達桃園國際機場，該架飛機將會助力星宇航空長程航線，未來將會插旗歐洲、美東航點。

全台首架A350-1000交機！ 將成全球長程航線領導者

星宇航空昨天透過臉書發文說，星宇航空大Boss-K董、機務維修人員與接機團隊抵達法國土魯斯AIRBUS總部，完成「全台第一架A350-1000aka星宇航空掌上明珠」B-58551交機儀式。

星宇航空表示，A350-1000為全球長程航線的領導者，其加入象徵星宇航空進入更有規模的全球航網，將台灣精緻服務推廣到全世界。

最大型廣體客機！ 共350個座席

全新A350-1000為目前A350機型中最大型號，也是星宇航空機隊現階段最大型的廣體客機，直飛航程可達15,600公里機身1000字樣與尾翼均以品牌色曜石灰、大地金編織點綴，客艙共有350個座席，且每一席位均減少25%碳排放；星宇航空表示，持續以舒適如家為宗旨的同時，也堅持開闢永續旅行的風格。

全台首架A350-1000交機。（取自星宇航空臉書）

星宇航空說， A350-1000今日抵達桃園機場，今天使用星宇航空限動「輪到你了」功能分享鏡頭裡的A350-1000並tag ＠starluxairlines ，就可到桃機T2星宇航空票務櫃檯領取限量紀念貼紙（數量有限，送完為止）。

