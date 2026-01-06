張國煒親駕A350-1000抵台 助攻星宇插旗美東與歐洲

台灣航空市場迎來重量級新成員！星宇航空再度展現擴展版圖的雄心，全台首架、同時也是星宇航空首架Airbus A350-1000廣體客機，於台灣時間今（6）日上午10:00正式降落桃園國際機場，為了迎接這架象徵公司進入新里程碑的旗艦機型，星宇航空董事長張國煒親自率領團隊前往法國土魯斯（Toulouse）空中巴士總部完成交機，並親自執飛將新機駕駛回台。

這架機身編號為B-58551的A350-1000，於法國當地時間5日下午13:30從土魯斯起飛，隨著新機抵台，不僅標誌著星宇航空全Airbus機隊規模進一步擴張至30架，更為其後續佈局美國東岸及歐洲長程航點埋下關鍵伏筆。

張國煒親駕新機返台 全台首架A350-1000亮相

身為台灣民航界唯一具備機師資格的航空公司董事長，張國煒對新機的重視不言而喻。此次他親赴土魯斯參與交機儀式，並親自駕駛這架全新旗艦機跨越半個地球返台，對於星宇航空而言，A350-1000不僅是目前機隊中體型最大的廣體客機，更是空中巴士A350系列中運能最強大的型號。

為了彰顯其旗艦地位，星宇航空在塗裝上也別出心裁。新機採用了專屬設計，特別強調A350-1000機身以碳纖維複合材料打造的特性，設計團隊將品牌識別元素融入象徵碳纖維材質的編織圖騰，以經典的「曜石灰」作為底色，並點綴象徵尊貴的「大地金」，打造出全新的尾翼設計，機身上醒目的「1000」字樣，無聲地宣告其在星宇機隊中的領袖地位。

四艙等奢華配置曝光 航程直飛美東紐約

在客艙配置上，這架A350-1000充分展現了星宇航空對精緻服務與旅客舒適度的追求。機內共設置四個艙等，包括4席極致奢華的頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，總計可搭載350名乘客。這種大容量且多層次的服務配置，旨在滿足長程飛行中不同客群的需求。

技術性能方面，A350-1000的最大優勢在於其長達15,600公里的直飛航程。星宇航空執行長翟健華指出，這架飛機的到位，象徵星宇跨入更具競爭力的長程市場，其航程優勢使其具備直飛美國東岸（如紐約）的能力；此外，新機搭載了Rolls-Royce Trent XWB發動機，不僅能提升25％的燃油效率，還能顯著降低噪音，是目前市場上最安靜、最環保的廣體客機之一，每一席位可減少25％的碳排放，精確符合現代永續旅行的環保趨勢。