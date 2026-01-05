張國煒霸氣送「超猛新婚大禮」！加碼1福利嚇壞她：先不要

娛樂中心／周希雯報導

藝人Lulu（黃路梓茵）、陳漢典9月無預警公布婚訊，隨即手牽手前往登記成正式夫妻，還雙雙強調「不是開玩笑」，預計明年1月將舉辦婚禮，閃電般進度震撼演藝圈，也湧入滿滿祝福。近期小倆口飛往日本拍婚紗照，還收到星宇航空董事長張國煒的新婚大禮，令Lulu、陳漢典忍不住異口同聲嗨喊，「謝謝董事長！」

Lulu和陳漢典近期為了拍婚紗照前往日本，搭乘的是星宇航空送出的新婚大禮，也就是小倆口「人生第一次的頭等艙體驗！」2人到櫃台報到時按耐不住喜悅之情，先是雙雙秀出婚戒笑說，「啊這也是第一次…結婚！」隨即對著鏡頭深深鞠躬，「謝謝董事長、謝謝國煒！」陳漢典還爆料，張國煒不僅免費提供頭等艙，甚至打趣問「乾脆來坐駕駛艙」，令Lulu聽了嚇傻喊，「先不要先不要」。

張國煒霸氣送「超猛新婚大禮」！霸氣加碼「1福利」Lulu嚇傻：先不要

張國煒送出頭等艙作為陳漢典（左）、Lulu（右）新婚禮物。（圖／翻攝「sunnygirl800424」IG）

對此，小倆口也把頭等艙初體驗拍成影片，Lulu在貴賓室享用美食時一度幸福直喊，「好險有結婚」，陳漢典也調皮回覆，「合作愉快！」最後2人手牽手、蹦蹦跳跳走上飛機，還在飛行過程中看到富士山本尊，事後也滿意寫下，「完全太時髦了～從貴賓室體驗到機艙本身，我們基本上下巴是一直處於掉下來的狀態整個一度不想下飛機了～～」

陳漢典（左）、Lulu（右）互動相當有趣。（圖／翻攝「sunnygirl800424」IG）

影片曝光後，小倆口可愛互動逗樂一票人，留言笑說「明明是恩愛的影片，卻一直有在看節目的感覺」、「這個默契真的看了好爽😂」、「這就是愛情的模樣」、「喜歡看典Lu夫妻日常」、「這個放閃猝不及防」、「這系列照片真是太美了～兩個人感覺都顏值再攀巔峰！這就是開了幸福濾鏡的魔力嗎」、「兩位超幸福的模樣，看了就好開心」、「好好看好喜歡，拜託常常發」、「看了一直姨母笑，好可愛」。









