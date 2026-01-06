張國煒：星宇接14架新機成本壓力大 年終獎金盼員工諒解

星宇航空董事長張國煒今天親自駕駛全台首架A350-1000廣體客機飛抵台灣。面對今年終獎金1個月，引發員工不滿，張國煒也公開說明，去年就開始籌備今年14架新機的交付，是很大挑戰，成本壓力也相對大，年終部分希望員工諒解。

星宇航空首架A350-1000廣體客機完成交機，由董事長張國煒（右四）親駕返台，張國煒受訪時說今年交機量大，知道員工對年終有意見，但希望員工諒解。（圖／星宇航空提供）

全台第一架，也是星宇航空首架A350-1000廣體客機，由張國煒率團赴法國土魯斯Airbus總部參與交機並親自駕駛返台，今天上午10時抵達桃園國際機場。張國煒表示，新機完成各項整備後，預計將在農曆年前率先投入台北往返日本東京航線，初期以早班機時段為主，後續將成為拓展北美與歐洲長程航線的重要主力。



張國煒在桃機接受媒體聯訪時表示，本來應該是去年11月就交機，但因為一些小問題延到現在，相關手續大概會在1個月內完成，預計在農曆過年前投入到日本線，初期規畫是東京。



張國煒並說明，今年預計交付14架新機，將是第一次在1年內交機這麼多台，對星宇來說是非常大的挑戰，不管是空服員或飛行員的訓練都是從去年開始，所以去年成本相對壓力很大，知道員工對年終的部分有點不滿意，但請大家諒解。