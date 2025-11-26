【一張圖懂吃】手腳冰冷？營養師授秘訣：這樣吃+做來改善

記者李鴻典／台北報導

東北季風影響，這幾天不少人感受到明顯涼意。對於原本就容易手腳冰冷的人來說，可能更加有感！想改善手腳冰冷？好食課張宜臻營養師製作【一張圖懂吃】，手腳冰冷可以這樣吃+做來改善。

好食課張宜臻營養師製作【一張圖懂吃】，手腳冰冷可以這樣吃+做來改善。（圖／好食課授權使用）

張宜臻營養師說明，想改善手腳冰冷，其實關鍵在促進血液循環與保持健康！除了可定期健康檢查以排除心血管疾病可能，她也分享4大營養素，助你改善手腳冰冷問題：

鐵：促進血紅素合成，幫助氧氣運輸。推薦食材：豬肝、豬血、蛤蜊；素食者可選紅莧菜、黑豆、紅豆等。

鎂：有助於肌肉放鬆與血液循環。推薦食材：堅果種子（如南瓜籽、腰果）、深綠色蔬菜，或85%以上黑巧克力。

B群：促進能量代謝，幫助新陳代謝，B3有助於血管擴張，而維生素B12與造血有關。推薦食材：未精製全穀、雞胸肉、瘦肉、鮭魚。

維生素E：具有抗氧化的作用，能清除自由基，保護血管健康。推薦食材：葵瓜子、花生、黃豆、雞蛋。

◎改善小技巧則有：每週運動150分鐘、每日飲水量喝足每公斤體重30毫升的水、做好保暖措施，如：喝熱薑茶、戴手套、泡熱水澡、戒菸。

