一張圖看懂／中共最新軍演包得更緊 強調針對外部勢力、完全切斷台外援

中國29日在台灣周邊進行實彈軍演「正義使命- 2025」，30日將舉行實彈演習。稍早台灣國防部已表示，中國共軍有五個演訓區域將我國鄰接區（24浬）劃設入內，更將屬於我國領海的海域也劃進去。

此次共軍軍演與今年4月的「海峽雷霆-2025A」，以及2024年的「2024聯合利劍AB」相比，解放軍這次動作有什麼樣的改變，是否更加進逼？

覆蓋範圍比以往更近台灣

路透報導指，在這次的演習區域中，中共劃定的7個區域範圍破紀錄，相較2024聯合利劍與今年4月的海峽雷霆-2025，這次的「正義使命-2025」範圍也更靠近台灣。共軍稍早稱，30日的演習範圍為5個區域。

在這次的演習區域中，中共劃定的7個區域範圍破紀錄，相較2024聯合利劍與今年4月的海峽雷霆-2025，這次的「正義使命-2025」範圍也更靠近台灣。（圖／翻攝自X平台 @TaiwanMonitor）

而根據中國中央電視台訪問中國國防大學教授孟祥青指出，此次正義使命-2025與裴洛西訪台後的共軍演習有三大不同，包括「圍島態勢進逼，艦機離台島更近」、「這五個區域劃分不同，凸顯要港要域封控；無死角切斷台獨生命線」、「東南劃分區意義重大，東部原為戰力保存區以及爭取外援希望區……我們設置這樣的演習區，就是為了讓台獨分子跑不掉、外援進不來」。

這次演習跨多軍種加入，同時也設計「實彈射擊」演習科目，聲稱凸顯共軍「全時待戰」、「全時能戰」，以及「由訓轉戰能力」。

強調可斷台灣與美日軍援

根據孟祥青的受訪內容可得知，此次共軍軍演著重於切斷台灣外援。

孟祥青還指出，軍演凸顯共軍「邊備戰、邊訓練、邊鬥爭的一體推進」，就是為了「向台獨分子，和背後的境外勢力發出明確信號」，威脅若越線變將隨時「由演轉戰」。

路透也指出，共軍演習模糊了例行軍演與攻擊前準備的界線，就是為了讓美國與其盟友的預警時間降到最低。

