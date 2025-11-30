一張圖看本週天氣變化！東北季風來了先濕後乾 「這天」最冷下探12度

下一波北方強冷空氣預計週三白天就會到達臺灣，週三晚間至週四清晨將是此波降溫最為顯著的時段，低溫下探12度。（圖：報天氣臉書）

中央氣象署表示今天（1日）桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨，清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起將轉為多雲到晴的天氣。溫度方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。離島天氣：澎湖多雲短暫雨，21至24度；金門晴時多雲，18至23度；馬祖晴時多雲，17至20度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天各地雲量略增，白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨機率。明天東北季風影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨機率，氣溫略降。週三起東北季風增強、挾冷空氣南下；週三桃園以北、東半部有局部短暫雨、週四、週五水氣略減，迎風面大台北、東半部有局部短暫降雨的機率；週三起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波近似，仍屬東北季風未達大陸冷氣團定義，但北台明顯轉冷，應注意保暖。週六、下週日東北季風減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率，各地氣溫回升。

氣象專家林得恩林得恩在臉書發文，本週天氣仍受東北季風影響，下一波北方強冷空氣預計週三白天就會到達臺灣，週三晚間至週四清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫也有下降趨勢；北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區維持為多雲到晴天氣。週四白天至週五，東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其它地區早晚涼，一直要等到週六白天，臺灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍然偏涼。

氣象署提醒東北風增強，今天在苗栗至臺南、恆春半島沿海地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動請留意安全。第27號颱風天琴，未來持續在南沙島附近海面緩慢移動，對臺灣天氣無直接影響。