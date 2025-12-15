一張圖看氣爆威力！台南民宅炸光機車逃不過...文化街秒變「加薩走廊」

記者王紹宇、洪正達／台南報導

氣爆現場相當凌亂，讓人不禁聯想到加薩走廊。（圖／翻攝畫面）

台南新營區文化街一處民宅15日晚間發生氣爆，造成2人受傷，其中1人為72歲住戶，另一人則為剛好路過的機車騎士，2人均掛彩送醫，所幸沒有生命危險，不過這起氣爆意外也造成周邊10多戶民宅被波及，初判是煮食不慎所引發，詳細原因待釐清。

據了解，15日晚間8點多位在文化街的民宅發生氣爆，由於地處鬧區，瞬間氣爆的聲響嚇壞週邊住戶，就連汽車也被波及；根據目擊者表示，當氣爆發生後不久1人從屋內自行走出來，身上有多處灼傷，另1男子則是騎車路過遭到利器割傷。

監視拍下氣爆瞬間。（圖／翻攝畫面）

當消防局趕抵現場救災時，發現住戶陳姓老翁（72歲）全身約50%燒燙傷，緊急送往永康奇美醫院急救，男騎士手部割傷送往奇美醫院救治。

