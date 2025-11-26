一張圖看眼睛敏感度！醫曝上有「7數字」 答錯太多小心青光眼

現代人由於長時間使用3C產品，不少人會有眼壓過高的狀況發生，當眼壓異常壓迫到視神經，恐會釀成青光眼。眼科診所院長鐘珮禎醫師過去曾分享一張數字圖，上面有7個數字，有關眼睛對比敏感度。她稱如果敏感度下降，恐是眼睛疾病所造成的。

台灣防盲基金會指出，青光眼在全世界視力喪失原因中僅次於白內障，但與白內障不同，青光眼引起的視力喪失大多是不可逆的；且青光眼是一種視神經的疾病，可能導致失明。因為視神經將眼睛接受到的訊號連接到大腦，人類才可以看到眼前的景物。

台全眼科衛教文章也指出，青光眼正是由於眼壓異常壓迫到視神經，造成視神經萎縮而使視野逐漸縮小的疾病。此外，過往青光眼好發於50歲以上的中老年人，50歲以下罹病者僅約10%，但近年來該數據已經攀升到了40%左右。

鐘珮禎醫師曾在臉書分析下方數字圖，表示跟眼睛的對比敏感度（contrast sensitivity）有關，對比敏感度若是下降，有可能是一部分眼睛疾病所造成。

她表示，圖片中的數字為3452839，而白內障、視神經病變、青光眼、黃斑部退化、糖尿病視網膜病變、眼睛外傷、曾接受過傳統的近視手術、弱視都可能造成對比敏感度下降，如果民眾戴上了適當的眼鏡，在合適光源、距離下，若是沒有特別疲勞還看不到7個數字，建議找眼科醫師檢查一下。

