一張圖說明這次101的行銷有多成功

霍諾德能夠攀爬101成功，來自於專業與勇氣的結合。（張哲偉攝）





我在1月25號，也就是當霍諾德（Alex Honnold）正在爬101的時候，先截圖了他IG上的粉絲數是299萬人。接著隔天，也就是26日下午4 點23分的時候，粉絲數已經來到347萬；還沒完，到27日上午為止，他的粉絲數已經來到353萬的驚人數字。

​

換句話說，他從25日早上到26日晚上已經增加了 54 萬粉絲，平均每一小時增加14,654 位。而且我相信隨著時間，這數字將會持續往上攀升，就像他爬上101的頂端一樣。

廣告 廣告

​

（圖片取自作者臉書）

目前在CNN、運動雜誌、ABC 還有Netflix美國排行，現在第一名也是25日的直播影片。

​

「台灣、台北、101」不斷地在這個時代各個社群的碎片裡被宣傳。其中看到一個很有趣的點，有人說他的歐美朋友提到：「這麼高的大樓，怎麼就像在森林裡面？」

​

這正體現了台北在觀光上一個很大的優勢，也是台灣的獨特優勢：

​

從城市到山林、到海邊，半小時到一小時其實就可以抵達。

​

這對於土地廣大的國家來說，是難以想像的事情。

​

為什麼可以如此便利地抵達？為什麼可以如此迅速地轉換？台灣雖然小，但這確實是台灣極大的觀光優勢。

可是另外也可以看到，另外有一群人批評著、說教著，最後竟然歸因「啊這不過就是運氣好而已」，認為此風不可長。

​

霍諾德能夠攀爬101成功，來自於以下專業與勇氣的結合。

​

專業的訓練：他是世界頂尖的徒手攀岩者，靠的是數十年的經驗、千錘百鍊的鍛鍊，以及充足的準備。Netflix 願意簽約直播，正是因為他過去的成功記錄證明了他的專業。

​

縝密的規劃：原定1月24日因天候不佳而延期，這展現的正是專業運動員對風險的精準判斷。如果他真的要逞強，大概可以在星期六下雨的時候不要取消，那將是一場更華麗的秀；可是他沒有，他讓人看到了一個運動員對於自身、以及個人能力最大的展現。

​

自我的從容：在91分鐘的攀爬過程中，他甚至在半空中停下來調整音樂，這種從容不是運氣，是建立在絕對自信與掌控力之上。

所有的運動賽事要強調的其實就是這件事情。不同的是，他以「攀爬」作為終身的職業，但這和運動場上奧運100公尺競賽，或是各種運動賽事都是一樣的。每一次突破極限的背後，都是無數次的練習、評估、調整。

​

這也是他自身在後續的記者會，以及現場的主持人、賈永婕董事長與李洋運動部長、蔡英文總統等人一再說明的：這並不是冒險，也不是有勇無謀，而是一種準備好的挑戰。

​

我不禁要想起李安在很多場合都提過的：2001年他以《臥虎藏龍》拿到奧斯卡最佳外語片，但他爸爸卻跟他說：「現在你甘願了吧？可以做一點正事了吧？」

​

在現在這個 AI 每三個月就翻新一次、到這個禮拜全世界都在瘋「龍蝦」這一個開源專案，狂買 Mac mini 當作個人助理的時代，你會發現面對這個世界是更加辛苦，學無止境不再是一句成語，而是現實。

​

而現在的年輕人、孩子，他們得更早被迫認識世界、更早在這充滿雜亂資訊當中的世界裡想辦法站穩人生的腳步。

​

所以我們真正需要的是，也許也像李安的父親後來在 2004 年的時候，當李安在拍《綠巨人浩克》受挫時，原本反對他拍片的父親反而鼓勵他繼續衝。這也才使得李安回來拍攝《斷背山》，並且再拿到奧斯卡最佳導演。

​

可是回過頭來看，Honnold 101 這件事情，不管從個人的自我成長、運動賽事、單純的觀光行銷、個人如此暴增的粉絲數與網紅影響力，哪一個面向都是成功的，可是卻依然可以獲得這麼多的批評聲浪。

​

但好吧，我覺得深究其中，說穿了其實他們心裡沒說出的就是一個點：台灣不能好。

​

台灣好了，那中國怎麼辦？台灣好了，那藍白怎麼辦？

台灣好了，就是民進黨好，所以台灣不可以好；台灣只能爛、只能差，只能等著被隔壁的中國統一。

​

《一代宗師》裡面有句台詞：「但凡人見不得別人高明，是沒有容人的雅量，是小人。」

​

所謂德薄者，其心刻傲，見人好事壞事皆可憎，故目中所鄙棄者眾。

​

德薄者，台灣現在，舉目皆是。

​

滿目瘡痍。（本文轉載自作者臉書）