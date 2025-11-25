張培仁：工研院要將無人機開發成果落實到產業界

（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）工研院長張培仁今天下午率高階主管參訪嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心），他說，希望未來工研院無人機開發成果，能夠具體落實到產業界，尤其是中小企業。

張培仁今天下午參訪亞創中心，嘉義縣長翁章梁親自接待，並邀集國家中山科學研究院、亞創中心進駐廠商與產學研代表共同出席，針對國際無人機發展趨勢、國內聚落布局與跨域合作需求進行深度討論。

張培仁接受媒體聯訪表示，政府對無人機發展非常重視，賦予工研院很大責任，進行無人機模組與系統技術開發。

張培仁說，目前最重要的是讓無人機生產技術在台灣落地生根，所以今天與工研院各單位主管來參觀，希望未來整個開發成果能夠具體落實到產業界，並輔導中小企業研製無人機。

翁章梁說，工研院對於台灣而言是非常重要的單位，台灣的晶片發展就是從工研院開始的，所以無人機變成國家戰略產業，工研院不可能缺席，值得一提的是張培仁是嘉義溪口人，這次對話對無人機未來發展一定有非常好的幫助。

除工研院關注無人機發展外，嘉義縣府經發處表示，中科院目前正積極推動民雄航太暨無人機產業園區，預期將成為全國無人機產業的重要製造基地。製造量能成形後，研發、測試與人才供給的需求將同步放大，亞創中心作為區域創新中心的功能將更加關鍵。

經發處表示，縣府未來將持續秉持「中央主導、地方配合」原則，協助串聯亞創中心的研發量能、民雄航太園區的製造基地，以及水上機場大型飛測等三大場域布局，打造台灣最完整、最具實戰能力的無人機產業走廊。（編輯：謝雅竹）1141125