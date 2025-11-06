張基龍甜吻安恩真20次 卻因一件事要她滾

張基龍（左）、安恩真在《一吻爆炸》中衝動親吻。Netflix提供



張基龍、安恩真主演的韓國浪漫喜劇《一吻爆炸》釋出主海報與正式預告，她飾演的「高多琳」為獲得嬰兒用品公司的工作，假扮成已婚媽媽，張基龍飾演的冷靜幹練組長「孔志赫」隨著1次衝動的「吻」讓 2人的辦公室生活徹底翻轉，導演金宰賢更爆料，2人的吻戲「可能多達20次」。

張基龍（左）、安恩真在《一吻爆炸》中的化學反應令粉絲期待。Netflix提供

預告中，安恩真以灰頭土臉的灰姑娘形象開場，她被周遭的男生形容成軟趴趴的燙菠菜，更直接嘲諷：「妳跟燙菠菜一樣軟趴趴的，這世上有哪個男人會想跟燙菠菜交往？」不過就在此時，白馬王子張基龍出現，2人展開浪漫約會，但好景不長，他馬上發現對方原來是有家庭的，氣憤指責：「妳有老公、孩子了還跟我接吻？」怒要她「滾」，她竟霸氣反嗆：「我才不滾！」嚇得他連忙後退，2人的感情發展令粉絲非常期待。

也因那一吻，張基龍井然有序的世界開始產生動搖；安恩真則為了保護家人而假裝已婚，在責任與謊言之間掙扎，2人深厚情感演技加上強烈的化學反應備受期待，《一吻爆炸》11月12日於Netflix上線。

