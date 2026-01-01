張基龍、安恩真奪最佳情侶 深情對望被拱「親一個」反應甜炸

張基龍、安恩真在《一吻爆炸》中相當甜蜜，喜獲SBS演技大賞最佳情侶獎。翻攝自sbsdrama.official IG



韓國演藝圈盛事《SBS演技大賞》頒獎典禮昨（12/31）晚間舉行，眾星雲集非常閃亮，而2025年底甜劇《一吻爆炸》的男女主角張基龍、安恩真不負眾望地偕手拿下「最佳情侶獎」而兩人不僅開心相擁，對望相當深情，還有一度作勢現場熱吻，讓螢幕前後的觀眾們瞬間嗨翻，尖叫連連。

一吻爆炸甜蜜爆紅 男女主再度相擁

《SBS演技大賞》昨晚登場，娛樂性十足「最佳情侶獎」的獎項中，《宇宙Marry Me？》崔宇植、庭沼珉，與《我的完美秘書》韓志旼、李浚赫等多組螢幕情侶相互競爭，最終由《一吻爆炸》的張基龍與安恩真抱走，證明兩人在劇中瘋狂親吻、狂撒粉紅泡泡的兩人甜蜜演技滿滿。

廣告 廣告

張基龍與安恩真兩人對獲獎相當開心，兩人在座位上先是擁抱彼此，笑著對望，手勾手，上台領獎時更被拱「親一個」。而安恩真也調皮地對張基龍說「準備好了就開始吧！」同時臉靠近張基龍，營造親吻氛圍和角度，直到快吻上時才補一句「但戲已經結束了，就點到為止吧！」沒想到張基龍隨即抬起安恩真下巴，歪頭做勢親吻，輕鬆帶動整場情緒，台下、幕前嗨翻尖叫。

超想獲得最佳情侶獎 安恩真誠懇致謝

安恩真在得獎感言中表示，自己與張基龍很想拿到最佳情侶獎，表示他們在劇中的發揮獲得眾人的肯定，「謝謝大家透過投票把這麼好的獎送給我們，也想向基龍道謝，拍攝期間他始終用溫柔的眼神、滿滿的愛看著『多林』。」而張基龍也對觀眾們道謝，謝謝大家給予的喜愛與支持。

兩人在頒獎典禮上超有電力又調皮的互動，再度讓粉絲們重返劇中，不少人在網路上許願兩人乾脆交往，「受不了，看看他的眼神！真的不行了」、「拜託，求你們在一起」、「這化學反應好強喔」。

更多太報報導

阿妹當總導演！台東跨年28萬人觀看輾壓全國 玖壹壹春風曝「為什麼這麼強」

蔡依林演唱遭疑像邪教獻祭 音樂總監毀陰謀論反擊了

最強壓軸！蕭敬騰爬上鋼琴「原KEY飆高音」 空拍機墜落險砸中