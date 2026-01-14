張大千弟子揮毫迎春 孫瑩寶辦春聯公益活動

▲張大千第三代弟子孫瑩寶將舉辦春聯公益活動。（圖／官方提供）

[NOWnews今日新聞] 農曆新年將至，為迎接新春佳節並推廣傳統書法藝術，張大千第三代入室弟子、書畫家孫瑩寶，將於1月23日至2月8日，在台北市欣欣大眾百貨舉辦「現場揮毫寫春聯暨公益活動」，透過現場揮毫寫春聯的方式，邀請民眾近距離感受筆墨藝術之美，同時結合公益行動，為年節注入溫暖與祝福。

本次活動於每日中午12時至晚間7時舉行，由孫瑩寶親自率領「一貫道通化寶宮書法班」學員共同參與，師生齊聚一堂，現場揮毫書寫春聯，展現書法藝術的世代傳承與教學成果。活動所募集之收入，扣除必要材料與行政開銷後，將全數捐贈予財團法人通化堂，期盼結合藝術創作與社會關懷，讓傳統文化成為連結人心的重要力量。

主辦單位表示，活動將於1月24日中午12時至1時舉行開幕式，特別安排「師生開筆會春聯」儀式，由孫瑩寶帶領學員共同開筆，象徵新歲啟程與文化薪傳，場面隆重而溫馨，為整體活動揭開序幕。

孫瑩寶，別號健芳，台北人，祖籍山東臨沂，出身書法世家，其父孫乾亦為國內知名書法家。孫瑩寶自幼研習顏、柳筆法，中年後更持之以恆，每日晨練書法，二十餘年未曾間斷。曾任中國澹寧書法學會秘書長、理事長，長年與台灣書法界菁英切磋交流，逐步形塑兼容並蓄的個人創作風格。

民國93年，孫瑩寶拜師游三輝門下，成為張大千第三代入室弟子。在師承體系下，他一方面承襲張大千素雅青淡、層次分明的淺絳山水畫法，以細膩筆墨描繪山水結構與氣韻；另一方面也研習潑彩、潑墨技法，透過色墨流動與層層疊染，展現奔放而富張力的畫面效果。

在書法創作上，孫瑩寶擅長楷、行、隸、草各體，風格多元而不流於雜亂。其楷書結構嚴謹、行書流暢自然、隸書古樸厚實、草書縱橫自如，善於在剛柔、收放、動靜之間取得平衡，作品兼具可讀性與藝術性，展現深厚的傳統根基與當代審美。

目前孫瑩寶於通化寶宮、台北監獄及文房・文化閱讀空間教授書法，長年投入藝術教育與文化推廣。主辦單位也誠摯邀請民眾於活動期間前往欣欣大眾百貨，感受墨香流轉的新春氛圍，並透過索取春聯作品、響應公益行動，為新的一年增添喜氣與溫暖。

