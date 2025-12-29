張大春罵名嘴腦子裝屎無罪討刑事補償 法院判准還6千元

知名作家張大春2014年在臉書批評已故名嘴劉駿耀「下流、可恥、腦子裝屎」，最後非常上訴獲判無罪請求刑事補償，台北地院准予返還6000元及利息。

台北地方法院。（圖／資料畫面）

回顧此案，張大春2014年4月29日下午開車時，聽廣播News98電台「非耀不可」節目，主持人劉駿耀在節目中說林義雄為了反核四絕食是「現在沒有飯吃，所以乾脆絕食」，張遂在臉書發文稱「News98有這麼下流的節目主持人，我踏馬的真覺得可恥！」、「就是說你劉駿耀」。

廣告 廣告

隔天劉駿耀留言回嗆「您那『踏馬的下流』就留給自己用吧」張又回「說的人還不知道自己下流，再罵你下流胚也不值了，真不知腦子裡裝什麼屎！」事後劉駿耀提告張大春加重誹謗，台北地院一審判無罪，二審高院改依公然侮辱罪判罰金3000元定讞。

張繳納3000元罰金後於2024年聲請檢察總長提非常上訴，最高法院發回高院更審，更一審認為張用語雖負面但仍屬評論公共議題，今年7月31日改判無罪確定，無罪確定後張聲請刑事補償，要求國家賠償3千及精神撫慰金6千共計9千元。

張大春11月18日在律師陪同下前往台北地院出庭，庭訊僅約10分鐘結束，法官諭知候核辦，張開完庭後受訪時表示「從第一天開始，我就知道我無罪」，還說提刑事補償是「不能讓國家欠我錢！」，近日台北地院裁准予返還6000元及自2016年起至返還日止年利率5％利息，可向司法院刑事補償法庭聲請覆審。

延伸閱讀

高虹安二審逆轉！青鳥崩潰喊「怎麼教小孩」 藥師1句話酸爆

高虹安滿血回歸！明早8點半發表復職重大談話

影/高虹安逆轉無罪！沈伯洋崩潰矛頭對準韓國瑜 蔡正元狠打臉