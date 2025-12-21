張娜拉出道24年首次變身大反派 成惡女社長推練習生賣色進火坑
【緯來新聞網】李帝勳在韓劇《模範計程車3》中耍痞、裝呆，這次還化身經紀人大跳偶像女團舞蹈，該劇故事融合「張紫妍事件」，在韓收視持續穩居冠軍寶座。張娜拉出道24年首次飾演反派角色，演繹面善心惡女社長將女練習生推入火坑。
張娜拉出道24年首次飾演反派角色，在《模範計程車3》飾演壞心女社長推練習生進火坑。（圖／friDay影音提供）
《模範計程車》系列改編自人氣網漫，第3季自開播以來持續蟬聯 TV-OTT 電視劇話題性榜首，第10集最高收視達15.4，穩坐同時段收視冠軍。男主角李帝勳屢屢在各單元中喬裝成特色各異的「分身角色」也是粉絲們津津樂道的焦點之一，他在第3季的首兩集中化身浮誇日本暴走族風格的韓籍黑道，還大秀一口流利的英、日語已相當令人驚艷。
而在本週播出的第9、10集中，更喬裝潛入經紀公司調查偶像練習生遭設局的始末，在即將出道的女團「Elements」於音樂節目彩排前突然有成員昏倒的情況下，李帝勳以「臨時成員」的身份登上舞台，完美呈現了時長不短的女團走位、舞蹈動作，再度展現百變演技的深厚內功。
《模範計程車》每季都找來大牌卡司客串，第3季更升級請到笠松將、尹施允、陰問錫、張娜拉擔任各單元的惡人首腦，其中最引人關注的，莫過於出道24年來首次飾演反派的張娜拉，她的角色年輕時曾是偶像練習生，但在出道舞台發生意外而慘遭截肢，進而導致她在成為藝人經紀公司社長後，表面上用培訓偶像女團出道為幌子，誘導青少女們簽下會累積大量負債的合約，再設局她們不得不為一圓星夢而與金主、電視台相關人士進行桃色「交換」。第10集播出後，韓國各大線上社群湧入熱烈討論，網友紛紛留下「有交代反派的過往但完全不令人同情，太強」、「張娜拉反派演技直接封神」、「歷代反派裡敘事最扎實的一個」等好評。模範計程車3》每週五、六獨家在friDay影音，與韓國同天更新。
李帝勳在《模範計程車3》造型百變，還化身精通英日語的韓籍黑道。（圖／friDay影音提供）
