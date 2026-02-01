張娟芬專欄：喪鐘應當為他們而響

DbNull

張娟芬／廢除死刑推動聯盟理事長

去年年底憲法法院解凍以來，僵局猶在，八位大法官之中，「五人組」與「三人組」的分裂狀況也在持續。《聯合報》甚至宣稱「已經有基層法官不採認大法官的裁定了……」彷彿迫不及待地敲響了違憲審查制度的喪鐘。真的嗎？

《聯合報》在臉書大力宣傳的文章是〈總預算案綠寄望5人大法官判決 藍白人士為何說沒用？〉記者陳舜協於2026年1月21日發稿於《聯合報》電子版的VIP專屬付費牆內，紙本與網路搜尋都看不到，因此下面會大幅引述內文。

廣告 廣告

陳舜協引述李永裕律師說「五人組」的評議人數有爭議，所以判決的合憲性有疑慮，然後開始四大段的自行詮釋：

「李律師的憂心用『白話文』來說，就是可能會有基層法官依其個人心證及審判獨立原則，決定採認或不採認5人大法官做出的憲法判決，進而影響判決。

李律師的憂慮已有實例，高雄少年及家事法院法官朱政坤2025年12月19日對一件『確認親子關係不存在』自訴案件做出判決，這起2024年的案件曾被朱法官向憲法法庭提出釋憲聲請，由呂太郎大法官擔任庭長之憲法法院審理庭受理，經程序審查裁定不受理。

不過，朱政坤法官在判決時採認『111年憲判8號』判決及多個司法院大法官會議釋憲解釋文精神，不採認裁定不受理他釋憲聲請的『113年度憲裁字第967號裁定』的理由，甚至在判決文中稱『（憲法法院）審查庭所為之程序裁定……就其實體、程序法之法律論述、見解，當與一般期刊論文與讀者投書相仿，即無拘束任何人之效力』。

具律師資格的立法院人士說，依據實務，釋憲聲請案須先由3名大法官成立之審查庭先開庭審理，須『3人一致決裁定不受理』才能予程序駁回，裁定文也會裁詳說明不受理理由，其陳述的法律意見一般也不會受到挑戰，而且做成不受理裁定的大法官除了呂太郎，其他兩名大法官是在『114憲判1』與『115憲判1』都因拒絕參與評議被剔除的蔡宗珍、朱富美大法官，顯然也不是衝著呂太郎大法官而來，唯一的可能就是憲法法庭的判決、裁定的權威性已不如以往。」

陳舜協聲稱，因為大法官只有五人判決，所以不再有公信力，連基層法官都不服；證據是朱政坤法官的〈高雄少年及家事法院民事判決113年度親字第5號〉。但是這個論證完全不成立，因為那句「當與一般期刊論文與讀者投書相仿」，並不是針對憲法法庭的「判決」，而是針對「程序裁定」；兩者的法律效力本有雲泥之別。《憲法訴訟法》第38條第一項：「判決，有拘束各機關及人民之效力；各機關並有實現判決內容之義務」，而程序裁定並沒有這樣的拘束力。

「具律師資格的立法院人士」說裁定中的法律意見通常不會受到挑戰，以佐證朱政坤的判決多麼例外，其實主要是因為九成以上的案件都是人民聲請釋憲，而不受理裁定不能上訴，人民就是想挑戰也沒地方可以挑戰啊！不受理裁定也未必有法律意見。朱政坤碰巧對該案的「程序裁定」有不同意見，因此在判決中釐清相關的法理，本屬當然，與「審查庭是哪位大法官」毫無關係，更沒有什麼「衝著誰來」。那一連串的腦補不是什麼憲法法庭的實務，只是為了說出他早已預設的立場：「憲法法庭的判決、裁定的權威性已不如以往。」

陳舜協但凡有一點點起碼的謹慎，就會發現：朱政坤的判決與114憲判1是同一天，都是2025年12月19日。無論朱政坤的判決寫了什麼，都不可能是對114憲判1的回應。

朱政坤的判決與114憲判1一點關連都沒有，但是《聯合報》硬要為他披上「急先鋒」的紅臂章，說他證明了「憲法法庭的判決、裁定的權威性已不如以往」；所以接下來的案件「就算這5名大法官最終都判決違憲，也不必理會，因為已經有基層法官做出示範」；「目前大法官的爭議已讓憲法法庭判決、裁定的權威性受到質疑，連基層法官都敢於挑戰，認為無法拘束任何人，立法院自然也不必理會」——注意到《聯合報》如何扭曲朱政坤的判決嗎？朱政坤認為「程序裁定不能拘束任何人」，《聯合報》加工扭曲為「朱政坤認為判決與裁定都無法拘束任何人」，企圖以此打擊憲法法庭。

《聯合報》陳舜協此文，通篇都在慫恿立法院違反《憲訴法》第38條第一項的規定，左一個「不必理會」，右一個「無法拘束」，完全暴露踐踏司法的強烈企圖。他扭曲朱政坤的判決以便「借刀殺人」，營造「遍地烽火」的假象，然後慫恿立法院趁火打劫。什麼樣的媒體與記者會做這種事？喪鐘，應當為他們而響。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

張娟芬專欄：憲法法庭，歡迎回來——兼評114年憲判字第1號判決

價值中立無法解決憲法法庭的爭議──從桑德爾的共善視角談起

「憲法法庭」復甦：大惡與小疵之間的選擇

舞王基因太強！郭富城女兒練跳韓團舞 家中驚見「這設計」網驚：星二代追星最高標