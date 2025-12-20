張嫌扔煙霧彈襲北車 專家：造成恐慌再犯案

台北車站驚傳攻擊事件，一名27歲張姓通緝犯身穿防彈背心、配戴防毒面罩，左腋下更夾著一把長刀，現身M7出口。監視器畫面拍下，張嫌拖著黑色滾輪行李箱，先點燃箱內疑似土製爆裂物，隨後拿出煙霧彈四處投擲，導致車站瞬間濃煙密布。

畫面中可見，部分民眾見狀驚慌逃跑，但也有一時狀況外的民眾仍在現場慢步。案發後，警方在現場發現燒焦毀損的瓶罐以及一枚外觀神似軍用「M18」的煙霧彈殘骸。不過，專家檢視後認為，該煙霧彈極可能只是模型。

淡江戰略所副教授林穎佑說：「這煙霧彈你仔細去看，他的保險沒有拉開，他是中間斷掉，所以有可能只是模型。真正的煙霧是後面第三張照片的東西造成的，所以他是製造煙霧，但是不是軍用煙霧不一定。」

針對嫌犯手法，軍事專家分析，使用煙霧彈的主要目的並非直接殺傷，而是製造恐慌心理。

現場遺留疑似M18煙霧彈殘骸，專家研判應為模型。（圖／TVBS）

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說：「碰到這些煙霧的民眾其實會有恐慌，他會認為說，會不會是失火了，失火冒出濃煙，群眾就會恐慌，這個反而是歹徒所要達到的效果。就是要造成恐慌，其實煙霧罐本身沒有殺傷力頂多是嗆傷，但是它所帶來的譬如說視線遮蔽，然後他所引起的民眾恐慌，反而是造成更大傷亡。」

至於嫌犯如何取得這些煙霧彈模型及製造爆裂物的化工材料，來源為何？仍待警方進一步循線釐清。

