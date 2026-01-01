張孜維摘第29屆金鷹獎 生命鬥士激勵人心

八里愛心教養院張孜維榮獲第二十九屆金鷹獎熱愛地板滾球曾贏得國內外帕運多面獎牌。（圖：新北社會局提供）

新北市立八里愛心教養院院生張孜維，自幼罹患肌肉萎縮症，五歲入住教養院至今，憑著毅力完成大學、研究所學業，目前攻讀國立體育大學博士班。他多次代表台灣參加亞洲帕運、世界帕運地板滾球大賽，贏得獎牌，近日榮獲第二十九屆全國身心障礙楷模「金鷹獎」最高榮譽。

張孜維感謝新北市府與教養院三十三年來的培育，以及善心團體支持，勇氣有如指甲與頭髮一樣不斷長出。張孜維因先天病症，僅能靠手指腳趾操控電動輪椅，就讀士林高中時，師生每天清晨搶打電話預約復康巴士，讓他能順利上課。他在教養院接觸地板滾球，教練胡家榮為他量身打造器材，孜維努力訓練，於一一一年摘下全國身心障礙國民運動會金牌，多次代表台灣出賽，曾赴香港、杜拜、日本及波蘭參賽，新北社會局歷年媒合多方資源，協助比賽費用與學業支持。

赴東京參加帕運時，新北市長侯友宜特別祝福他勇敢逐夢。張孜維大學修日文、碩士念休閒觀光管理，博士班則研究運動心理，藉由跨領域探索自我。他感念母親願意生下他，讓自己體驗精彩人生。金鷹獎也由母親代為領獎，八里愛心教養院前任院長謝鑫敏稱他努力激勵院生；現任院長劉文湘則說，他是榜樣；社會局主秘黃逢明讚他是生命鬥士；社會局長李美珍更肯定他用生命影響生命，展現身障者無限潛能。