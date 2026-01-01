張孜維自幼罹患肌萎症 輪椅人生勇敢追夢榮獲第29屆金鷹獎

八里愛心教養院生張孜維獲金鷹獎，將殊榮分享社會局長李美珍(左)和教養院長劉文湘(右)。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立八里愛心教養院院生張孜維自幼因罹患肌肉萎縮症，5歲時便入住教養院至今，但他抱持毅力，不斷自我突破，完成大學、研究所學業，目前還攻讀國立體育大學體育研究所博士班，他多次代表台灣參加亞洲、世界帕運地板滾球大賽，為國爭光，不受身體限制勇敢追求人生夢想，獲得第29屆全國身心障礙楷模「金鷹獎」最高榮譽，他感謝市府和教養院33年來的培育，以及數不清的善心團體資助和支持。

張孜維說，正因為有大家的幫忙，他纖弱的雙手才能推開人生沉重的大門，而他的勇氣也才能像指甲跟頭髮一樣不斷地長出。

廣告 廣告

張孜維因先天性肌肉萎縮，沒有力氣做大動作，即使用電動輪椅移動，也只能運用四肢末梢的手指和腳趾，在小時候需要手動推輪椅，100公尺的路他就得耗費幾十分鐘，就讀士林高中時，每天早上7點從八里搭復康巴士通學，院內老師和同學，都會幫忙緊打電話幫他搶線預約，教養院就像是他的家，始終感念所有家人的照顧。

張孜維在教養院有機緣接觸到地板滾球，教練胡家榮為他量身訂做軌道以及推桿，張孜維努力學習，克服各種困難和挑戰，逐漸地在地板滾球展現運動才華，不僅在2022年摘下全國身心障礙國民運動會的金牌，還多次代表台灣參加世界帕運，自助者天助，他多次出國比賽經賽均來自各界贊助。

除了地板滾球，張孜維喜歡學習新事物，大學唸的是日文，碩士則是修習海洋科技大學休閒觀光管理系，現在則是攻讀國體大博士班運動心理系，他藉由接觸不同領域的專業，挖掘自己興趣或擅長的事物，他曾經說過自己不知道還能夠活多久，但坐在輪椅上一路走來，認真把握每一天，「感謝媽媽願意把我生下來，才讓我有機會體驗這麼精彩的人生」。

「金鷹獎」原在去年11月29日頒發，由衛福部長石崇良親頒，但因典禮前他生病發高燒住院治療，醫生以健康因素不讓他前往人多的場合，以免再受感染，教養院緊急連絡，最後由孜維的母親代表上台受獎，教養院親友團仍到場熱烈加油。

張孜維曾摘下全國身心障礙國民運動會地板滾球賽金牌，與教練胡家榮合影。(記者翁聿煌攝)

張孜維(前排右2)出國參賽前，所有贊助單位一起為他加油。(記者翁聿煌攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

迎接2026！ 全台跨年晚會、煙火秀 「活動懶人包」一次看

郵局變產房！孕婦羊水破了急產 民眾大廳築人牆20分鐘接生男嬰

手機回收新制明年元旦上路 環境部：業者循環率應達15％

挑戰馬太鞍溪堰塞湖 施工團隊抵達壩頂開始降挖引流

