張孝全、林依晨圖書館偷瞄對方！ 《深度安靜》萌愛苗超曖昧

入圍第62屆金馬獎七項大獎的電影《深度安靜》，近日首次曝光男女主角張孝全與林依晨在圖書館初相遇的關鍵片段及幕後花絮，短短數十秒的青澀悸動，立刻引發網路熱烈討論。

在最新釋出的宣傳影片中，張孝全飾演的諭明（建築系）與林依晨飾演的依庭（心理學），在圖書館展開了這場帶著青澀悸動的邂逅。這段無聲的交流，成為全片動人明亮、氛圍輕快的段落，兩人的情感在安靜中悄悄萌芽。

林依晨分享，她在詮釋時設定角色為「文組女生」，習慣在圖書館埋首閱讀。最讓她印象深刻的，是兩人在沒有台詞的情況下，竟意外透過「書寫聲」產生默契。

廣告 廣告

林依晨形容：「我在畫重點時，隱約聽到孝全也用筆跟著發出聲音，像是在回應我。」兩人時而偷瞄對方，最終忍不住相視而笑。她形容：「那種無聲交流很有意思，也替角色關係奠定了自然又迷人的開端。」

張孝全回憶，這場圖書館戲是全片開拍的第一天，在一個必須保持安靜的空間，角色的真實情感得以自然浮現。他透露，導演沈可尚給予演員極大的自由發揮空間，不會要求演員照著他的方式表演，反而充滿了即興能量。

張孝全表示：「有時候戲走著走著，我們兩個演員就在劇本基礎上萌生出新的情感與節奏，那些當下生成的變化，也成了這場戲最迷人的部分。」

導演沈可尚指出，這場戲給演員的唯一提示是「聆聽彼此聲音行動」。他認為，聲音是影響曖昧的原點：「所有愛情都來自一個天然的曖昧。突然有一刻，遇見一個人，你忍不住想親近她，又不知如何行動，那便是愛情最純粹的原點。」

沈可尚透露，為了營造這種「凍結時間」的曖昧感，劇組特別選擇了中原大學「張靜愚紀念圖書館」作為主場景。他大讚：「線條簡潔、足夠挑高、色彩結構安定感很強。第一次踏進去，就決定在這拍了，因為它有一種凍結時間的威力！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導