張孝全一甩金馬獎失落感、靠穿搭帥度封王！穿上FENDI春裝一秒換氣場、兩套造型雙殺
最近的男神張孝全完全是話題熱度的存在！先是以《深度安靜》入圍本屆金馬獎最佳男主角，雖然最終無緣抱回影帝獎座，但帥度與氣場顯然早就贏得觀眾的心。就在大家還沉浸在金馬話題時，他又立刻用另一個方式刷存在感—以滿分魅力演繹 FENDI 2026早春男裝系列，帥得教人完全無法移開視線。
這季由 Silvia Venturini Fendi 操刀的系列，以活力滿滿的 80 年代士高文化為靈感來源。寶石色調、奢華材質、疊穿層次，全都帶著派對氛圍的律動感，而張孝全這位「行走紳士感測機」一上身，立刻讓復古與摩登之間出現完美平衡。
張孝全式魅力滿格、沉穩灑脫造型
第一套造型可說是「視覺層次教科書」。張孝全以羊絨外套作為主角，內層疊穿牛津布襯衫與一件亮度超吸睛的彩藍色冷背心，色彩之間的碰撞恰好展現出 FENDI早春系列的核心精神：低調底蘊裡藏著派對靈魂。
下身的酒紅絲絨長褲與啡色皮靴穩穩鎮場，又帶些微微的丰潤質感，走動起來像是悄悄拉開80 年代的舞池門。造型點睛則放在他肩上的Baguette Soft Trunk 包款，以 FENDI Falena 印花作為亮點，方正的輪廓增添一絲率性，整體散發沉穩又不失灑脫的男人味！
張孝全穿上鬆弛都會造型、打造自在型男
第二套風格轉向輕鬆休閒，完全是週末穿搭的標準範本。主角換成綠松石色牛津布襯衫，顏色亮眼卻不浮誇，外搭黑色燈芯絨牛仔外套，內裏特別綴上一圈白色羊羔絨，給人溫暖舒服的冬日鬆弛感。
下身搭配 淺色水洗牛仔褲與FENDI Fit低筒運動鞋，腳步輕盈又俐落。背上的FENDI Flux 背包則以皮革＋尼龍FF標誌組成，把機能性與時尚度合體，完全是都市型男的最佳日常夥伴。
這次張孝全用兩套截然不同的造型，完美詮釋FENDI早春系列的精髓：既能沉穩雅痞，也能輕鬆不羈。
