張孝全三度問鼎金馬影帝！被導演逼沉澱20秒⋯點醒他

張孝全今年以《深度安靜》三度入圍金馬影帝，他在片中飾演林依晨的丈夫，逐漸發現妻子深藏的秘密，從受挫困惑到崩潰，展現更上一層樓的演技。但他坦言，自己和導演沈可尚的工作步調大相徑庭，也因此學習到很多事。

今（9）日張孝全與導演沈可尚、監製瞿友寧、攝影陳大璞、美術蔡珮玲出席金馬訪問，他表示自己一到片場就是要燃燒能量表演，但導演沈可尚完全相反，總是喊完「Action」後，要求他沉澱20秒。張孝全一開始很不習慣，但後來他發現有其好處，「這個時間讓我安靜下來，後來我發現，原來一直是『張孝全』準備好了，不是電影的『角色』準備好了。」

張孝全此次演技又再大躍進。（圖／小娛樂）

導演沈可尚在影壇超過20年，推出過的紀錄片不計其數，此次首度執導劇情片《深度安靜》，電影即入圍五項大獎，他也被提名最佳新導演。被問及此次拍攝最困難的部分，他表示：「我始終很關心家庭關係，最困難的是當我決定把《深度安靜》拍成劇情片，因為他原本應該是紀錄片題材。」

《深度安靜》攝影陳大璞（左起）、監製瞿友寧、導演沈可尚、男主角張孝全、美術蔡珮玲。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導