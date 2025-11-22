張孝全三度落選金馬獎還被爆料 遭陳匡怡指「追求無果」揭內幕

【緯來新聞網】曾因戲劇《我可能不會愛你》走紅、有「台大五姬」稱號之一的陳匡怡，在2017年淡出演藝圈。近期她卻頻頻成為話題焦點，今逢張孝全第三度角逐金馬影帝之際，她在社群平台再度提起兩人過往，引發外界關注。

陳匡怡爆料曾被張孝全追求。（圖／翻攝陳匡怡臉書、記者陳明中攝影）

陳匡怡透過臉書發下長文：「我認識張孝全也不是部分媒體寫的 他慶生當日2014.12月才邀請，是在2014年中5-6月，戲劇的監製方可人小姐透過經紀公司，找我聊天 洽談合作。她說她最近問張孝全 如果找他拍戲 要找女主角跟他一起演戲 他會希望找誰 願意讓他天馬行空的開條件 像對羅馬許願池許願。她說他回說 ：陳匡怡。」





陳匡怡提到：「我因此對這位先生有印象 他透過別人表達想認識我。後來幾個月後 他又透過一些方式 想辦法到我的微博 詢問我能否給他我的電話 我才會認識他。後來我又看他的訪問 他說為什麼喜歡拍戲 其一是因為能實現現實中的不可能 包括沒做過 做不到的想像的職業 以及不可能的想像中的戀愛 也就是 跟夢中情人的戀愛。」



陳匡怡指出：「有這兩個事件的資料，我判斷他當年想認識我時 確實是對夢中情人的想像與期待。他本人去年6月也親口承認追求過了，影片檔都有。但是，媒體現在三番兩次的說提及這段追求 寫成是我單方面的說詞苦了他，或另一媒體幾個月前不知道我們怎麼認識 直接未經訪問掰說是慶生當天他跟我搭話認識，請問他都對著鏡頭承認追求的影像都在全台灣流出了，是要怎麼單方面？這不就是當事人雙方面的共識嗎。」



陳匡怡爆氣表示：「報導的亂寫文字是要犧牲事實，把我逼瘋是嗎？如果我告訴你事實是要不是被亂偷拍再被亂寫跟他相關的鬼話

我這輩子根本不想承認被他追求過呢？我一直千方百計為你們著想，我的個性本來就是如此。為你們（追求過的所有男明星們）的面子，為你們（媒體們）的素材 ，十幾年來不停讓步自己的生命事實跟對自己有利的事實。那你們有為我著想嗎？」



陳匡怡提到：「媒體越演越烈，開始睜眼說瞎話。未經訪問又亂抓照片，再詭掰一堆變態莫需有在我身上。這是以前的媒體沒有過的。

你們真的覺得這樣正常嗎？媒體，男明星，都一樣。我不會再為你們想了。發揮天蠍本性 趕盡殺絕喔。」

