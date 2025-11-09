張孝全再搶金馬影帝！「1舉動太心急」遭逼等20秒 他笑曝真相

記者林汝珊／台北報導

電影《深度安靜》入圍第62屆金馬7項大獎，主演張孝全更是第3度入圍金馬影帝，今（9日）監製瞿友寧、導演沈可尚率領主演張孝全、攝影陳大璞、美術蔡珮玲等人齊聚亮相。張孝全坦言自己「相當心急」，跟導演沈可尚工作步調相反，讓他重新學會「安靜」。

《深度安靜》入圍第62屆金馬7項大獎。（圖／金馬執委會提供）

張孝全透露，自己平常一進劇組就全力開啟表演模式，但沈可尚卻完全相反，是那種要先讓情緒沈澱再開拍的導演，「他常常在喊『Action』前要我先等20秒，一開始我心裡想『為什麼不直接來？』，結果那20秒讓我冷靜下來，我才發現原來準備好的不是『角色』，而是『張孝全』。」

沈可尚過去在影壇耕耘超過20年，多以紀錄片見長，這次首度執導劇情長片《深度安靜》，就入圍金馬最佳新導演。他坦言，這次創作最難的地方，就是從紀錄片轉向劇情片的抉擇：「我一直關心家庭關係，但當決定要把《深度安靜》拍成劇情片，那個過程其實滿掙扎的。」

