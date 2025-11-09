張孝全出席金馬影展媒體活動 (圖)

資深媒體人徐嶔煌近日宣布喜訊，與相戀十年的伴侶正式完成結婚登記，預計將於近期舉辦婚禮。消息傳出後，各界好友與粉絲紛紛送上祝福，許多人恭喜這段長跑十年的感情終於修成正果。徐嶔煌在接受主持人翁有繼專訪時透露，兩人感情穩定、相知相惜，這段關係的基礎在於「理解與支持」，歷經歲月的磨合後，感情更臻成熟。徐嶔煌表示「我們兩個大概在一起十年的時間」，強調不是「閃婚」，而是「順其自然、也尊重對方」，徐嶔煌也說，結婚這件事是交給對方決定的，「他應該也思考十年有了」。談及婚姻的意義，徐嶔煌認為，結婚不僅是愛情的延續，更是一種彼此的保障與承諾。他說，能與伴侶攜手走過未來的日子，是人生中重要的幸福時刻。徐嶔煌曾任《北美智報》總編輯，長期撰寫財經評論文章，現活躍於多個政論節目，橫跨財經與政治兩大領域。談到兩人緣起，他透露「對方在和我交往之前，是我的讀者，算是粉絲」，如今兩人從文字結緣、相伴成家，也為這段故事增添幾分浪漫色彩。對於外界的祝福，徐嶔煌特別感謝家人與朋友長年支持。他表示，自己將以更加積極與穩定的心態面對生活，也希望能鼓勵更多人勇敢追求屬於自己的幸福。原文出處：謝謝小英總統！徐嶔煌宣布登記結婚 與十年伴侶步入禮堂 更多民視新聞報導豬瘟防疫不力變笑柄？徐嶔煌：連「這國家」萬聖節也扮盧媽媽！小豬宣布結婚！不藏了「一家三口畫面曝」她才被拍飄孕味正妹女友低調陪15年！黃明志昔喊「想結婚」卻爆同房謝侑芯

民視影音 ・ 1 天前