張孝全影帝感言已備10年 林依晨是老公心中影后
（中央社記者王心妤台北21日電）第62屆金馬獎入圍者今天出席記者會，角逐影帝的張孝全笑說，10年前就備好得獎感言，只是沒機會拿出來；問鼎影后的林依晨則說，老公有給予鼓勵，在他的心裡，老婆已經是影后。
最佳男主角入圍者張孝全、許瑞奇、柯煒林及藍葦華今天均出席活動。張孝全表示，心情很開心，目前不緊張，但頒獎當下或許會緊張。被問及是否準備好感言，他笑說，10年前已經寫好，只是之前沒機會拿出來。新加坡代表許瑞奇則期待能和競爭對手金士傑見面。
最佳女主角入圍者劉若英、林依晨、高伊玲及方郁婷也到場，高伊玲透露，近日正在拍新戲，減重了近5公斤。劉若英說，因為自己是易胖體質，也有為典禮減重。
林依晨透露，老公有給予鼓勵，認為她在他的心裡已經是影后，「但我想說我會在這行一輩子，應該會有一次是我的。」
范冰冰以「地母」入圍最佳女主角，今天雖未出席活動，但導演張吉安表示，最希望范冰冰奪獎，她是否會出席金馬獎典禮，「明天給大家驚喜。」
最佳新演員入圍者馬士媛、牧森、劉敬、張迪文及林怡婷亦分享入圍心情。馬士媛表示，很興奮能親身感受金馬獎的氛圍，「最大的幸運物就是能跟男友一直在一起。」劉敬聽完則打趣移開椅子，並露出嫌棄表情說：「我先坐隔壁一點。」香港演員張迪文則期待能和張孝全、黃秋生見面。
最佳導演入圍者潘客印、沈可尚、鄒時擎、陳思攸及勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi），也暢談入圍心得。潘客印日前摔下樓梯，今天跛著腳現身，笑說演員們提到若他得獎，會以「公主抱」讓他上台領獎。
「左撇子女孩」代表台灣角逐奧斯卡獎，導演鄒時擎剛與合作此片的奧斯卡導演西恩貝克結束北美造勢巡迴，「他一直很支持，並希望可以來，他很想念臭豆腐。」
第62屆金馬獎頒獎典禮明晚將在台北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬獎與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。（編輯：吳素柔）1141121
