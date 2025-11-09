張孝全拍《深度安靜》先沉澱20秒

第62屆金馬獎7項大獎入圍電影《深度安靜》，監製瞿友寧和導演沈可尚，率演員張孝全、攝影陳大璞、美術蔡珮玲9日齊聚金馬星光舞台，入圍本屆金馬影帝的張孝全分享，與沈可尚合作很有趣，他自己是屬於一進劇組就準備燃燒表演能量的人，沈可尚則完全相反，是到現場會調整步調緩下來的導演。

張孝全表示自己每次到拍攝現場，都是準備好演出躍躍欲試，但沈可尚往往會在喊「Action」前，提出沉澱20秒的要求，起初這習慣讓張孝全無法習慣，「我常常想說為什麼要等呢？結果這個時間就讓我安靜了下來，後來我發現，原來一直是『張孝全』準備好了，不是電影的『角色』準備好了。」認為沈可尚的這個預備動作確實有用。

沈可尚在影壇工作超過20年，以往拍攝紀錄片居多，首次執導劇情長片《深度安靜》，順利入圍本屆金馬獎最佳新導演，問他這次拍攝最困難的部分，他表示：「我始終很關心家庭關係，最困難的是當我決定把《深度安靜》拍成劇情片，因為它原本應該是紀錄片題材。」

許母喜歡張孝全

另1位準影帝新加坡男星許瑞奇，9日也在台現身受訪，他與導演王國燊分享金馬入圍片《好孩子》角色籌備過程，許瑞奇說，自己花2年時間了解變裝皇后人生，並進行3個月的魔鬼訓練，努力減重11公斤，改變身形為角色穿上短版上衣還有緊身衣。

談到入圍影帝的心情，許瑞奇表示，在得知入圍後過了4、5天，心情才終於沉澱下來，是否有信心拿獎？他直呼隨緣，稱入圍已很榮幸，對於跟他同獎競爭的對手們，許瑞奇表示知道有張孝全也入圍，透露媽媽非常喜歡張孝全。

電影找來路斯明飾演許瑞奇的台灣男友，王國燊表示，考慮到台灣同婚已經合法，才會想加入這個角色設定，電影尾聲，有場許瑞奇被路斯明抱住痛哭的戲，足足拍了6個小時，演員們也哭了6個小時，近乎虛脫。