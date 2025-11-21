張孝全搶帝感言10年前已寫好

金馬62午宴21日舉行，入圍影帝的許瑞奇（左起）、藍葦華、張孝全以及柯煒林一同受訪。（陳俊吉攝）

金馬準影后劉若英（左起）、方郁婷、林依晨、高伊玲21日在金馬午宴合體。（陳俊吉攝）

第62屆金馬獎入圍最佳男主角的許瑞奇、柯煒林、張孝全以及藍葦華21日出席入圍午宴，被問到心情是否緊張，張孝全坦言：「還沒頒獎不會，但一到頒獎前就會想『會不會是我』。」至於得獎感言，已第3度入圍影帝的他笑說，「有稍微準備好，感言10年前入圍時就寫好，只是一直拿不出來。」

柯煒林、許瑞奇分別來自香港與新加坡，兩人都首度叩關影帝寶座，許瑞奇直呼，來參加金馬獎很緊張，因為不知道會發生什麼事，能來就已經是大贏家。被問到要替新加坡爭光？他忍不住說：「很有壓力啊。」至於有沒有想要看到的偶像，他則說：「很想看到金士傑老師。」

柯煒林推薦台南好玩

許瑞奇午宴的前一天才抵台，頻繁來台的柯煒林推薦他可以去台南走走，「我覺得台北沒什麼好玩，台南才好玩」。另外，演活各種父親角色的藍葦華，這次也是首次入圍影帝，他用台語說：「第一次很緊張。」片中全家人幾乎都入圍，他說，「很不容易，整個團隊都很開心」。

4位準影后劉若英、林依晨、方郁婷、高伊玲出席，4人除了要在典禮角逐影后桂冠，也將在紅毯比美，是否有為禮服戰袍瘦身？林依晨透露，她的禮服風格，女兒挺愛的，但不能刻意減肥，因為她還要親餵母乳，需要吃得很健康。

劉若英則說自己是易胖體質，好像一直都在減肥，「我沒有持續減肥的話就會是胖子，隨時都在減肥的路上。」高伊玲表示，因為剛好新片的角色要瘦，從年初就開始努力瘦身1年，至今已瘦4公斤，並透露禮服是走帥氣路線。

劉若英、林依晨、方郁婷都曾入圍過金馬獎演員獎項，被問揭獎時，有無鏡頭前「表情管理」的經驗可分享給首度入圍的高伊玲？劉若英笑說：「太久沒入圍了，而且都不是我得，其實大環境不容易，能有好電影就很好了。」林依晨回憶說，她從沒有表情管理，那個時刻太震撼了，認為真實反應就是最可貴；方郁婷則說，以往的經驗是當下非常緊張，很難特別去控制表情。