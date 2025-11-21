張孝全第3度入圍影帝 笑稱感言10年前就寫好

第62屆金馬獎入圍最佳男主角的許瑞奇（左起）、藍葦華、柯煒林以及張孝全24日在午宴受訪。（陳俊吉攝）

第62屆金馬獎入圍最佳男主角的許瑞奇、柯煒林、張孝全以及藍葦華24日在午宴受訪，聊到會不會緊張，張孝全坦言：「還沒頒獎不會，但一到頒獎前就會想『會不會是我』。」至於得獎感言，第三度入圍影帝的他笑說，「有稍微準備好，感言10年前入圍時就寫好。」

柯煒林、許瑞奇分別來自香港與新加坡，兩人都首度叩關影帝寶座，許瑞奇直呼，來參加金馬獎很緊張，因為不知道會發生什麼事，能夠來就已經是個大贏家。被記者問到要替新加坡爭光？他也忍不住說：「很有壓力啊！」至於有沒有想要看到的偶像，他則說：「很想看到金士傑老師。」

許瑞奇午宴的前一天才抵台北，而已經頻繁來台的柯煒林推薦他比起台北，可以去台南走走，「我覺得台北沒什麼好玩，台南才好玩」。演活各種父親角色的，這次也是首次入圍影帝，他忍不住用台語說：「第一次很緊張！」而片中的全家幾乎都入圍，他說，「很不容易，整個團隊都很開心」。

