張孝全認與《深度安靜》導演鬧分歧 準影帝「火已經在燒」

《深度安靜》入圍第62屆金馬獎7項大獎，監製瞿友寧今（11╱9）與導演沈可尚、攝影陳大璞、美術蔡珮玲、主演張孝全現身金馬星光舞台，入圍影帝的張孝全雖表示和導演工作很有趣，但也承認合作過程中出現分歧，笑說：「我們2個很像三幕劇。」

張孝全表示拍此片是印象很深刻、很特別的一段旅程，透露與沈可尚合作過程有很多討論，「有非常流暢的也有稍微默默呼吸的，也有一些分歧的，但其實走到最後發現其實想法都是一樣的，每個人都是獨立的個體，對於同樣的事情、同樣的文字可能都會有不同的感受，但其實方向是一模一樣的，只是你是你、我是我，如果這兩個可以合在一起，那是一個多好的狀態」。

過去20多年，沈可尚都是拍紀錄片居多，首次執導劇情長片《深度安靜》就入圍最佳新導演，他透露雖與張孝全對表演的想像是一致的，「但是是誰先丟出來、誰後丟出來，其實就是會有影響，因先丟出來的好像就先講先贏，我感覺一開始那個節奏都是要摸索的」。

至於分歧的主因，張孝全說：「就是每個人的生活經歷，可能對於很多事情的表達方式不一樣，互相理解這個東西是非常重要。」沈可尚自招在現場步調是緩慢的，「我覺得孝全有一種要進現場的火苗在冒出來，剛好我是1個極慢的人」。形容1個正在燃燒的人突然碰到1個溫燒的人，導致步調大不同。

也因此，沈可尚在喊「Action」前，都會提出沉澱20秒的要求，張孝全不解地說：「因為我的火已經在燒，我就覺得為什麼要20秒？我就已經準備好了、我覺得應該要Action，就要開始。」

不過後來張孝沉澱10秒後自己就會突然安靜下來，「我後來發現有的時候我覺得感覺好，那個是『張孝全』感覺對了、感覺好了，那可能不是『諭明（角色）』準備好了，我覺得這個安靜其實是非常有幫助」。

而沈可尚是1個不喜歡看回看的導演，張孝全笑說他都不在monitor旁邊，「拍很特寫的鏡頭時，一喊卡，導演就在旁邊看，他其實沒有看著鏡頭，他在旁邊直接看著演員，他要感受那個當下，結束後他就會告訴你他剛剛感受到的東西，然後問你的感覺，有很多這樣的討論溝通」。

入圍最佳攝影的陳大璞也透露沈可尚在現場不太會講攝影拍的好不好，「也不是讓你猜，可能他還在想吧」。但給予蠻大的空間，沈可尚則說：「我非常喜歡攝影呈現出來的，好像有1個小幽靈就貼在角色旁邊看一些事情的發生，所以整部片都手持，幸好大璞平常練身體練得很勤，否則整片片手持是很辛苦的。」

