張孝全、林依晨即興演出 圖書館偷瞄對視爆曖昧

【緯來新聞網】知名紀錄片導演、金馬最佳短片得主沈可尚首度挑戰劇情長片《深度安靜》找來張孝全、林依晨飾演夫妻檔，電影在第9屆平遙國際電影節奪下「最佳影片」、「最佳男主角」、「觀眾票選藏龍單元最受歡迎影片」三項大獎，並於全球各地影展持續累積亮眼評價。

官方社群今（11）日釋出「倒數100天」宣傳影片，首次曝光張孝全與林依晨在圖書館初相遇的關鍵片段及幕後花絮。林依晨分享，她在詮釋時設定角色為「文組女生」，習慣在圖書館埋首閱讀。最讓她印象深刻的，是兩人在沒有台詞的情況下，竟意外透過「書寫聲」產生默契，「我在畫重點時，隱約聽到孝全也用筆跟著發出聲音，像是在回應我。」兩人時而偷瞄對方，最終忍不住相視而笑，林依晨形容：「那種無聲交流很有意思，也替角色關係奠定了自然又迷人的開端。」



張孝全回憶，圖書館戲是全片開拍的第一天，在一個必須保持安靜的空間，角色的真實情感得以自然浮現，「我們會先和導演討論，但彼此並不知道對方討論了什麼。」因此在一聲Action後，現場會出現一些未知而碰撞出的化學變化。張孝全表示，沈可尚導演不會要求演員一定要照著他的方式表演，反而給予自由發揮的空間，「有時候戲走著走著，我們兩個演員就在劇本基礎上萌生出新的情感與節奏，那些當下生成的變化，也成了這場戲最迷人的部分。」



導演沈可尚指出，這場戲給演員的唯一提示是「聆聽彼此聲音行動」。他認為，聲音是影響曖昧的原點，「所有愛情都來自一個天然的曖昧。突然有一刻，遇見一個人，你忍不住想親近她，又不知如何行動，那便是愛情最純粹的原點。」沈可尚也透露角色的背景設定，「張孝全飾演的諭明就讀建築系、林依晨飾演的依庭主修心理學，兩人在圖書館的互動，全倚靠聲音傳情。」沈可尚表示：「我們三人都不知道每個take會出現什麼節奏，因此很仰賴即興。每次不同的節奏，無可預期，這正是曖昧表達的方式。」《深度安靜》將於2026年3月20日全台上映。

