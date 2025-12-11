張孝全、林依晨圖書館邂逅 「書寫聲」意外傳情

記者王丹荷／綜合報導

知名紀錄片導演、金馬最佳短片得主沈可尚首度挑戰劇情長片《深度安靜》（DEEP QUIET ROOM），今（11）日釋出「倒數100天」宣傳影片，首次曝光張孝全與林依晨在圖書館初相遇、帶著青澀悸動的邂逅的關鍵片段及幕後花絮，從視覺氛圍到情緒層次，都讓影迷提前感受到沈可尚獨到的敘事風格與細膩情感鋪陳。

最新釋出的宣傳影片中，張孝全與林依晨不僅流露出角色之間純粹的情感火花，也成為全片動人明亮、氛圍輕快的段落。林依晨分享，她在詮釋時設定角色為「文組女生」，習慣在圖書館埋首閱讀。最讓她印象深刻的，是2人在沒有台詞的情況下，竟意外透過「書寫聲」產生默契，「我在畫重點時，隱約聽到孝全也用筆跟著發出聲音，像是在回應我。」2人時而偷瞄對方，最終忍不住相視而笑，林依晨形容：「那種無聲交流很有意思，也替角色關係奠定了自然又迷人的開端。」

張孝全回憶，圖書館戲是全片開拍的第1天，在1個必須保持安靜的空間，角色的真實情感得以自然浮現。他分享這場戲充滿了即興能量。「我們會先和導演討論，但彼此並不知道對方討論了什麼。」因此在Action後現場會出現未知而碰撞出的化學變化。張孝全表示，沈可尚導演不會要求演員一定要照著他的方式表演，反而給予自由發揮的空間，「有時候戲走著走著，我們2個演員就在劇本基礎上萌生出新的情感與節奏，那些當下生成的變化，也成了這場戲最迷人的部分。」

導演沈可尚指出，這場戲給演員的唯一提示是「聆聽彼此聲音行動」。他認為，聲音是影響曖昧的原點，「所有愛情都來自1個天然的曖昧。突然有一刻，遇見1個人，你忍不住想親近她，又不知如何行動，那便是愛情最純粹的原點。」

沈可尚也透露角色的背景設定，「張孝全飾演的諭明就讀建築系、林依晨飾演的依庭主修心理學，2人在圖書館的互動，全倚靠聲音傳情。」沈可尚表示：「我們3人都不知道每個take會出現什麼節奏，因此很仰賴即興。每次不同的節奏，無可預期，這正是曖昧表達的方式。」於是，當張孝全專注繪圖、林依晨隨筆塗鴉時，用聲音傳情的意外，就這樣出現了。

片中圖書館的選景，導演沈可尚特別選擇由建築師王秋華設計的「張靜愚紀念圖書館」，他表示：「線條簡潔、足夠挑高、色彩結構安定感很強。第1次踏進去，就決定在這拍了，因為它有一種凍結時間的威力！」從鏡頭調度到聲音設計，這場戲在視覺與聽覺層面皆蘊含大量細節，「我們在這裡使用了全片唯一的升降鏡頭，把不同時間層次都做出來，2人、多人、光影浮塵，都在這個場景裡流動。」

張孝全也認為圖書館象徵了電影名稱的意涵，「在1個需要保持安靜的場合做為開場，正呼應《深度安靜》的精神。」 林依晨則說：「我覺得圖書館在這個故事中象徵著一些秘密，一些沒有機會被翻閱的秘密…」。

《深度安靜》張孝全（右）、林依晨首次圖書館邂逅，「書寫聲」意外傳情。（風起娛樂提供）

《深度安靜》張孝全（右）、林依晨飾演夫妻。（風起娛樂提供）