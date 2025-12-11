張孝全、林依晨筆聲傳情激愛火 金馬片《深度安靜》明年上映

在電影《深度安靜》中，張孝全（右）與林依晨在圖書館首次邂逅。（風起娛樂提供）

金馬導演沈可尚首度挑戰劇情長片《深度安靜》未演先轟動，入圍第62屆金馬獎7項大獎，更在第9屆平遙國際電影節奪下最佳影片、最佳男主角、觀眾票選藏龍單元最受歡迎影片3項殊榮，並於全球各地影展持續累積亮眼評價，11日宣布定檔明年3月20日在台上映。

最新釋出的宣傳影片中，張孝全與林依晨飾演的諭明與依庭，在圖書館展開初相遇，這場帶著青澀悸動的邂逅，不僅流露出角色之間純粹的情感火花，也成為全片動人明亮、氛圍輕快的段落，兩人的情感在無聲中悄悄萌芽。

廣告 廣告

林依晨分享，她在詮釋時設定角色為「文組女生」，習慣在圖書館埋首閱讀，最讓她印象深刻的，是兩人在沒有台詞的情況下，竟意外透過「書寫聲」產生默契，「我在畫重點時，隱約聽到孝全也用筆跟著發出聲音，像是在回應我。」

沈可尚指出，這場戲給演員的唯一提示是「聆聽彼此聲音行動」，他認為，聲音是影響曖昧的原點，「所有愛情都來自一個天然的曖昧。突然有一刻，遇見一個人，你忍不住想親近她，又不知如何行動，那便是愛情最純粹的原點。」沈可尚也透露角色的背景設定，「張孝全飾演的諭明就讀建築系、林依晨飾演的依庭主修心理學，兩人在圖書館的互動，全倚靠聲音傳情。」於是當張孝全專注繪圖、林依晨隨筆塗鴉時，用聲音傳情的意外，就這樣出現了。

更多中時新聞網報導

經濟動物獸醫荒 衝擊食安

跨越台鐵月台警戒線 最高將罰7500元

陳曉陳妍希離婚後對打 亂世情軋姐弟戀