張孝全3度角逐金馬影帝 曝《深度安靜》導演一要求認：火在燒

【緯來新聞網】張孝全今年以《深度安靜》3度角逐金馬影帝，今（9日）他跟導演沈可尚、監製瞿友寧攝影陳大璞、美術蔡珮玲齊聚金馬星光舞台。張孝全表示每次一到拍攝現場，都躍躍欲試，反倒是導演沈可尚每次開拍前，都要求他能先沉澱20秒。

張孝全以《深度安靜》角逐金馬影帝。（圖／金馬執委會提供）

台片《深度安靜》入圍金馬7項大獎，沈可尚過去多拍紀錄片，這次他首次執導劇情片就成功入圍金馬，被問到拍攝時最困難的地方？他表示「我始終很關心家庭關係，最困難的是當我決定把《深度安靜》拍成劇情片，因為他原本應該是紀錄片題材。」張孝全回憶拍攝過程，坦言一開始導演開拍前要求他好好沉澱，他一度無法習慣，「因為我的火已經在燒，我就覺得為什麼要20秒？我就已經準備好了、我覺得應該要Action，就要開始。後來我發現，原來一直是『張孝全』準備好了，不是電影的『角色』準備好了。」認為沈可尚的這個預備動作其實十分有用。



廖克發執導的《人生海海》入圍5項大獎，值得一提的是該片故事雖然是以馬來西亞「搶遺體」為主軸，但戲分較多的魏雋展、陳雪甄都是台灣人。陳雪甄也因該片入圍金馬最佳女配角。陳雪甄表示，當初拍攝前有先學馬來西亞口音，結果被副導打槍，直呼太刻意，後來她決定改變方向，「我不是要學口音，而是要把自己變成馬來西亞人。」至於魏雋展，廖克發表示先前拍紀錄片時，曾跟魏雋展合作過，印象很好，這次拍攝《人生海海》就找他來當男主角。

陳雪甄拍《人生海海》苦練馬來西亞口音。（圖／金馬執委會提供）

魏雋展在《人生海海》飾演馬來西亞人，但他戲外其實是土生土長台灣人。（圖／金馬執委會提供）

