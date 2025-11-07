張孝全5度入圍影帝「痛苦又愉快」 《我家的事》獲8項提名寫下難得紀錄

《我家的事》一舉獲得8項提名，五位主演藍葦華、高伊玲、姚淳耀、曾敬、黃珮琪全數入圍，寫下難得紀錄。（圖／台視提供）

《第62屆金馬獎》將於11月22日在台北流行音樂中心隆重登場，為讓觀眾更深入了解本屆入圍作品，台視特別製作《金馬62入圍系列報導》，節目邀請11位入圍者分享心路歷程與作品，由星光大道主持人楊千霈主持，帶領觀眾一窺入圍作品的幕後故事與魅力。

本屆入圍聲勢強勁的《我家的事》一舉獲得8項提名，五位主演藍葦華（首度問鼎影帝）、高伊玲（角逐影后）、姚淳耀、曾敬驊（雙雙入圍最佳男配角）以及黃珮琪全數入圍，寫下難得紀錄。藍葦華回憶入圍當下正在拍戲，開心到哭不出來；高伊玲則認為角色的倔強與自己相似，但心疼她為家庭放下自尊。姚淳耀坦言過去覺得金馬遙遠，曾敬驊則希望觀眾能從角色中看見自己家裡的影子。

廣告 廣告

將代表台灣角逐2026奧斯卡的《左撇子女孩》入圍9項大獎，首次入圍的黃鐙輝笑稱自己在家就是夜市攤販「強尼」的角色，更為戲苦練叫賣；年僅9歲的葉子綺得知入圍「最佳女配角」興奮直呼可以走紅毯了！她為戲堅持所有事都用左手完成。

張孝全以《深度安靜》第五度問鼎金馬影帝。（圖／台視提供）

張孝全以《深度安靜》第五度問鼎金馬影帝，在片中他飾演內斂深沉的「諭明」，他形容詮釋過程是「痛苦又愉快」的經驗，並認為與第四度合作的林依晨有足夠默契。

影壇新星也大放異彩：牧森為《進行曲》苦練小號；林怡婷為《恨女的逆襲》展開半年魔鬼拳擊訓練，坦言文戲更具挑戰；首次演出長片的劉敬憑《失明》獲讚表演「光彩奪目」，他透露在片場直稱林依晨「媽媽」，以自然互動完成細膩對手戲。更多精彩內容，請鎖定11月8日及11月15日下午5點30分於台視播出的《金馬62入圍系列報導》。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖

為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？

英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了