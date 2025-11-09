張孝全5度問鼎金馬影帝！曝拍攝時被導演要求「沈澱幾秒」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

電影《深度安靜》一舉入圍本屆「最佳新導演」、「最佳改編劇本」、「最佳女主角」、「最佳男主角」、「最佳男配角」等7項大獎。今（9）日監製瞿友寧、導演沈可尚、演員張孝全等人出席2025金馬影展媒體活動。

今（9）日監製瞿友寧、導演沈可尚、演員張孝全等人出席2025金馬影展媒體活動。（圖／黃鈺晴攝）

首次執導劇情片的導演沈可尚坦言，由於自己很關心家庭關係，而這部劇原本是紀錄片題材，最終才決定把《深度安靜》拍成劇情片，而這也是他在製作過程中最大的挑戰。且有別於大部分的導演都會坐在螢幕前，沈可尚都會站在攝影機旁觀看演員的表演。他回憶，有次拍攝時，自己曾和攝影師說，要想像有一個人、一個小幽靈在旁邊看的感覺，也因如此這部片，都是以手持的方式進行拍攝。

此外，將5度問鼎金馬影帝的張孝全，被問到入圍的心情則表示，非常開心能與這群夥伴一起工作。他透露，與導演沈可尚在拍攝期間有很多討論，過程中有順利，當然也意見分歧的時候，也形容兩人的交流很像「三幕劇」，導演沈可尚習慣在拍攝前調整節奏，所以有時會提出沈澱幾秒鐘的要求，而這讓張孝全一開始有些不習慣，不過他之後才發現，其實當下準備好的是「張孝全」而非電影中的角色。





