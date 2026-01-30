張學友失業第6天！無預警吐心聲：再見不會太遙遠

張學友透過唱片公司發聲。翻攝環球音樂臉書

「歌神」張學友歷經兩年七個月的奔波演出，正式為「60+巡迴演唱會香港終章」畫下句點。整體巡演累積完成324場，不僅刷新個人紀錄，也寫下華語樂壇難以超越的里程碑。只是當舞台燈光熄滅、掌聲散去，他坦言心情卻五味雜陳，而且有「失業了」的感受。

巡演結束第六天，張學友早上醒來仍有些恍惚，才真正意識到自己已回到家中、沒有下一場演出等著出發。他透過唱片公司向一路陪伴的團隊與歌迷溫暖問候：「親愛的60+演唱會團員，來自各國、各地、各城市的觀眾和歌迷朋友們，大家好嗎？」

張學友巡演日前落幕。資料照

他坦言，長達120多個星期的巡迴早已成為生活日常，「一直還有個錯覺，一個禮拜就可以和大家再見面。」突然結束需要時間適應，也懊惱自己似乎沒好好說聲再見，「也是今天才發覺根本沒有正式道別，希望接下來的每一天，大家都是健康、開心、順利、順心的。」

回顧這段旅程，張學友感性形容那是一場美夢。「60+巡演給了我一個很美、很美的夢。夢裡我是被需要的、被愛的、被捧在手心的，可以恣意去尋找、去嘗試、去做我最愛的唱歌表演。」對於歌迷長久以來的支持與寵愛，他滿懷感謝，也坦然表示：「是夢就會醒，我懂。」

相約再見道盡不捨之情

雖然依依不捨，他也透露自己已重新投入生活與工作，開始構築下一個夢想與計畫，準備迎接新的階段。他再次提起演唱會上常說的一句話，作為對歌迷最真誠的祝福：「希望大家好好生活，每日都是健康開心的，願我所願皆成真！」

最後，張學友深情向歌迷喊話：「再見，親愛的朋友們，再見不會太遙遠！我想大家了，我愛大家！」一句簡單道別，道盡滿滿不捨，也為未來的重逢留下伏筆。



