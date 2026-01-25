張學友巡演收官笑稱暫時失業

「歌神」張學友的「60+巡迴演唱會」24日在香港紅磡體育館迎來最終章，為橫跨2年7個月、累積324場的音樂盛事劃下完美句點。64歲的張學友笑稱演唱會結束後將「暫時失業」；在會後他也回應「欠債開演唱會」傳聞，他表示自己很節儉，也有存錢的習慣，解釋太多好像自己在掩飾，也說自己沒有借錢習慣，知道出來（演出）一定會有人傳，但無法阻止。

回顧這趟巡演，張學友坦言這樣的規模連自己都未曾想過，他俏皮比心直呼：「有些事很久沒做了，其實我也會（比心），但60多歲了有點不好意思啦！」他也特別感謝太太與兩個女兒，直言因忙於巡演，見樂團成員的時間比見家人還多，對家人的體諒與支持充滿感激。

廣告 廣告

談到「60+演唱會」的初衷，他說：「我不相信60+是一個該停下來的數字。」希望透過巡演證明年齡並非限制，接下來他將投入音樂劇的籌備與製作，持續在不同舞台挑戰自我。他也幽默安慰歌迷：「我很快就會再開下一次（巡演），大家要努力賺錢喔！」

此外，張學友將所有朋友贈送的花籃轉為善款，共捐出130萬港幣（約523萬台幣）予慈善機構「快樂港仁」，由曾志偉代收支票。曾志偉也大讚張學友很有善心，每年都會做很多慈善。