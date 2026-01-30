張學友最大迷妹是國際影后！她寫下30年最深情告白 歌神暖幫慶生經歷曝

記者趙浩雲／台北報導

舒淇分享與張學友從迷妹到合作夥伴的經歷，直呼人生已經沒有遺憾。（圖／翻攝自臉書）

影后舒淇近日罕見在社群平台發表長文，深情告白歌神張學友，細數兩人橫跨30多年的緣分與回憶，字裡行間滿是激動與感恩，也讓不少網友驚呼，原來舒淇是「張學友的超級迷妹」，並分享了歌神替她驚喜慶生的經歷。

舒淇一開頭就笑稱「我的張學友」，回憶自己第一次見到偶像時又土又害羞的模樣，坦言自己做了超過30年的歌迷，從〈吻別〉的心痛、〈情書〉的心動，到被一個個深情音符吸引，甚至「睡著時也能在夢裡與他相遇相戀」，還自嘲曾在夢裡和偶像談了三天戀愛，醒來後幸福感圍繞好幾天。

她也回憶1997年初到香港工作時，正值生日，經紀人神秘兮兮帶她前往紅磡體育館，原來是要看張學友主演的音樂劇《雪狼湖》。舒淇形容，那是自己人生第一次踏進紅館，看的演唱會還是偶像的作品，「對當時的我來說，真的是此生無憾」，至今仍難忘當下的激動與感動。

更讓她難以忘懷的是，演出結束後竟被帶到後台，第一次見到「活生生的張學友」。她形容當下整個人幾乎當機，只聽見對方溫柔地對她說話，隨後又驚喜送上玫瑰花與蘋果，祝她生日快樂，讓她瞬間「被定住」，連怎麼回飯店都忘了。事後看到合照，她更忍不住自嘲當年的穿搭與眼鏡「真的好土」，卻也成了最珍貴的人生印記。

舒淇曾與張學友合作拍攝演唱會橋段的影片。（圖／翻攝自臉書）

舒淇也曾被張學友找去合作拍攝，形容當自己穿著婚紗、聽著「你的名字我的姓氏」，看到張學友西裝筆挺站在眼前時，內心幾乎要失控，卻仍努力維持專業，壓抑狂跳的小鹿。她也感性表示，回頭看這一路誤打誤撞踏入演藝圈，卻收穫無數來自人生的禮物，尤其能在螢幕上與心心念念的偶像成為眷侶，「真的覺得自己是超級幸運的人」。

文末，舒淇再度提到，多年後接到「學友找妳拍MV」的訊息，表面淡定回應，內心卻早已雀躍到「小鹿衝到宇宙轉了好幾圈」，也讓粉絲看了會心一笑。這篇長文曝光後，不僅勾起許多歌迷的青春回憶，也讓網友直呼：「從文字的排列方式，看得出妳真的很喜歡他」、「滿滿愛的衝擊波」。

